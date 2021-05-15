Ватикан – один из самых влиятельных игроков на мировых рынках. Реальные доходы значительно выше тех, которые публикуют официально.
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Инвестициями Ватикана управляют:
- Администрация владения Апостольского Престола APSA (Amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica).
- Институт религиозных дел IOR (Istituto per le Opere di Religione) более известный, как Банк Ватикана.
Интересно, что эти два учреждения не подлежат аудиторским проверкам и не платят налогов.
Сколько зарабатывает Ватикан
Банк Ватикана основали еще в 1942 году, но за это время учреждение лишь несколько раз публиковала отчеты:
- Первый отчет появился в 2014 году, показав, что за год банк увеличил капитал в 26 раз.
- В 2018 году доходы выросли с 17,5 миллиона евро до 38 миллионов евро.
Согласно финансовому отчету IOR, на конец 2019 года чистый капитал банка составил 630,3 миллиона евро, а объем клиентских активов вырос до 5,1 миллиарда евро.
Куда инвестирует Ватикан
Сначала Ватикан инвестировал в основном в промышленность Италии. Портфель распределялся между акциями и облигациями. Причем доля в компаниях никогда не превышала 6%.
Банк Ватикана / Фото The Daily Beast
Затем Банк Ватикана расширил свои инвестиции за пределы Италии. Финансисты придерживались консервативных стратегий и инвестировали в проверенные компании.
49% всех золотых резервов в мире принадлежит Ватикану,
– пишет епископ Рафаэль Родригес Гильен в "Финансы Ватикана".
Большая часть золота Ватикана хранится в Центробанке США, Великобритании и Швейцарии.
Однако в конце прошлого века, по информации Гильена, Ватикан начал активно распродавать золото и покупать доли ведущих мировых корпораций.
Ватикан владеет акциями на миллиарды долларов в таких корпорациях, как Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA,
– пишет историк барон Авро Манхэттен в книге The Vatican Billions.
В последнее время Банк Ватикана активно вкладывается в гособлигации развитых стран и инвестирует на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кроме того, Святой Престол имеет значительную часть вложений в недвижимость по всему миру.
Недвижимость Ватикана
- В Италии 2,4 тысячи квартир, 600 офисов и магазинов. Их сдают в аренду.
- Недвижимость, которая принадлежит Ватикану в Париже (737 объектов), оценивается в 722,1 миллиона долларов.
- В Лондоне – 27 объектов стоимостью около 131,4 миллиона долларов.
- В Швейцарии – 140 объектов стоимостью более 110 миллионов долларов.
Запрещены инвестиции
Ватикан не вкладывает деньги в активы, которые противоречат ценностям Церкви. Например, фармацевтические компании, которые производят противозачаточные средства.