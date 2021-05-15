Ватикан – один из самых влиятельных игроков на мировых рынках. Реальные доходы значительно выше тех, которые публикуют официально.

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Инвестициями Ватикана управляют:

Администрация владения Апостольского Престола APSA (Amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica).

Институт религиозных дел IOR (Istituto per le Opere di Religione) более известный, как Банк Ватикана.

Интересно, что эти два учреждения не подлежат аудиторским проверкам и не платят налогов.

Сколько зарабатывает Ватикан

Банк Ватикана основали еще в 1942 году, но за это время учреждение лишь несколько раз публиковала отчеты:

Первый отчет появился в 2014 году, показав, что за год банк увеличил капитал в 26 раз.

В 2018 году доходы выросли с 17,5 миллиона евро до 38 миллионов евро.

Согласно финансовому отчету IOR , на конец 2019 года чистый капитал банка составил 630,3 миллиона евро, а объем клиентских активов вырос до 5,1 миллиарда евро.

Куда инвестирует Ватикан

Сначала Ватикан инвестировал в основном в промышленность Италии . Портфель распределялся между акциями и облигациями. Причем доля в компаниях никогда не превышала 6%.



Банк Ватикана / Фото The Daily Beast

Затем Банк Ватикана расширил свои инвестиции за пределы Италии. Финансисты придерживались консервативных стратегий и инвестировали в проверенные компании.

49% всех золотых резервов в мире принадлежит Ватикану,

– пишет епископ Рафаэль Родригес Гильен в "Финансы Ватикана".

Большая часть золота Ватикана хранится в Центробанке США, Великобритании и Швейцарии.

Однако в конце прошлого века, по информации Гильена, Ватикан начал активно распродавать золото и покупать доли ведущих мировых корпораций .

Ватикан владеет акциями на миллиарды долларов в таких корпорациях, как Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA,

– пишет историк барон Авро Манхэттен в книге The Vatican Billions.

В последнее время Банк Ватикана активно вкладывается в гособлигации развитых стран и инвестирует на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кроме того, Святой Престол имеет значительную часть вложений в недвижимость по всему миру.

Недвижимость Ватикана

В Италии 2,4 тысячи квартир, 600 офисов и магазинов. Их сдают в аренду.

Недвижимость, которая принадлежит Ватикану в Париже (737 объектов), оценивается в 722,1 миллиона долларов.

В Лондоне – 27 объектов стоимостью около 131,4 миллиона долларов.

В Швейцарии – 140 объектов стоимостью более 110 миллионов долларов.

Запрещены инвестиции

Ватикан не вкладывает деньги в активы, которые противоречат ценностям Церкви. Например, фармацевтические компании, которые производят противозачаточные средства.