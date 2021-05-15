Ватикан — один з найвпливовіших гравців на світових ринках. Реальні доходи значно вищі за ті, які публікують офіційно.
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Інвестиціями Ватикану керують:
- Адміністрація володіння Апостольського Престолу APSA (Amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica)
- Інститут релігійних справ IOR (Istituto per le Opere di Religione) більш відомий, як Банк Ватикану.
Цікаво, що ці дві установи не підлягають аудиторським перевіркам і не платять податків.
Скільки заробляє Ватикан
Банк Ватикану заснували ще у 1942 році і за цей час установа лише кілька разів публікувала звіти:
- Перший звіт з'явився у 2014 році, показавши, що за рік банк збільшив капітал у 26 разів.
- У 2018 році прибутки зросли з 17,5 мільйона євро до 38 мільйонів євро.
Згідно з фінансовим звітом IOR, на кінець 2019 року чистий капітал банку становив 630,3 мільйона євро, а обсяг клієнтських активів виріс до 5,1 мільярда євро.
Куди інвестує Ватикан
Спочатку Ватикан інвестував здебільшого у промисловість Італії. Портфель розподілявся між акціями та облігаціями. Причому, частка в компаніях ніколи не перевищувала 6%.
Банк Ватикану / Фото The Daily Beast
Потім Банк Ватикану розширив свої інвестиції за межі Італії. Фінансисти дотримувалися консервативних стратегій та інвестували в перевірені компанії.
49% всіх золотих резервів у світі належить Ватикану,
— пише єпископ Рафаель Родрігес Гільєн у "Фінанси Ватикану".
Велика частина золота Ватикану зберігається в центробанках США, Великої Британії та Швейцарії.
Однак наприкінці минулого століття, за інформацією Гільєна, Ватикан почав активно розпродавати золото і купувати частки провідних світових корпорацій.
Ватикан володіє акціями на мільярди доларів в таких корпораціях, як Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA,
— пише історик барон Авро Манхеттен в книзі The Vatican Billions.
Останнім часом Банк Ватикану активно вкладається в держоблігації розвинених країн і інвестує на Нью-Йоркській фондовій біржі. Крім того, Святий Престол має значну частину вкладень в нерухомість по всьому світу.
Нерухомість Ватикану
- В Італії 2,4 тисячі квартир, 600 офісів та магазинів. Їх здають в оренду.
- Нерухомість, яка належить Ватикану в Парижі (737 об'єктів), оцінюється в 722,1 мільйона доларів.
- У Лондоні – 27 об'єктів вартістю близько 131,4 мільйона доларів.
- У Швейцарії — 140 об'єктів вартістю понад 110 мільйонів доларів.
Заборонені інвестиції
Ватикан не вкладає гроші в активи, які суперечать цінностям Церкви. Наприклад, фармацевтичні компанії, які виробляють протизаплідні засоби.