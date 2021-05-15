Ватикан — один з найвпливовіших гравців на світових ринках. Реальні доходи значно вищі за ті, які публікують офіційно.

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Інвестиціями Ватикану керують:

Адміністрація володіння Апостольського Престолу APSA (Amministrazione del Patrimonio della sede Apostolica)

Інститут релігійних справ IOR (Istituto per le Opere di Religione) більш відомий, як Банк Ватикану.

Цікаво, що ці дві установи не підлягають аудиторським перевіркам і не платять податків.

Скільки заробляє Ватикан

Банк Ватикану заснували ще у 1942 році і за цей час установа лише кілька разів публікувала звіти:

Перший звіт з'явився у 2014 році, показавши, що за рік банк збільшив капітал у 26 разів.

У 2018 році прибутки зросли з 17,5 мільйона євро до 38 мільйонів євро.

Згідно з фінансовим звітом IOR, на кінець 2019 року чистий капітал банку становив 630,3 мільйона євро, а обсяг клієнтських активів виріс до 5,1 мільярда євро.

Куди інвестує Ватикан

Спочатку Ватикан інвестував здебільшого у промисловість Італії. Портфель розподілявся між акціями та облігаціями. Причому, частка в компаніях ніколи не перевищувала 6%.



Банк Ватикану / Фото The Daily Beast

Потім Банк Ватикану розширив свої інвестиції за межі Італії. Фінансисти дотримувалися консервативних стратегій та інвестували в перевірені компанії.

49% всіх золотих резервів у світі належить Ватикану,

— пише єпископ Рафаель Родрігес Гільєн у "Фінанси Ватикану".

Велика частина золота Ватикану зберігається в центробанках США, Великої Британії та Швейцарії.

Однак наприкінці минулого століття, за інформацією Гільєна, Ватикан почав активно розпродавати золото і купувати частки провідних світових корпорацій.

Ватикан володіє акціями на мільярди доларів в таких корпораціях, як Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, TWA,

— пише історик барон Авро Манхеттен в книзі The Vatican Billions.

Останнім часом Банк Ватикану активно вкладається в держоблігації розвинених країн і інвестує на Нью-Йоркській фондовій біржі. Крім того, Святий Престол має значну частину вкладень в нерухомість по всьому світу.

Нерухомість Ватикану

В Італії 2,4 тисячі квартир, 600 офісів та магазинів. Їх здають в оренду.

2,4 тисячі квартир, 600 офісів та магазинів. Їх здають в оренду. Нерухомість, яка належить Ватикану в Парижі (737 об'єктів), оцінюється в 722,1 мільйона доларів.

(737 об'єктів), оцінюється в 722,1 мільйона доларів. У Лондоні – 27 об'єктів вартістю близько 131,4 мільйона доларів.

– 27 об'єктів вартістю близько 131,4 мільйона доларів. У Швейцарії — 140 об'єктів вартістю понад 110 мільйонів доларів.

Заборонені інвестиції

Ватикан не вкладає гроші в активи, які суперечать цінностям Церкви. Наприклад, фармацевтичні компанії, які виробляють протизаплідні засоби.

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