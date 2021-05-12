З початку 2021 року вартість криптовалюти-жарту, яку підтримує Ілон Маск, зросла у 72 рази. Станом на 12 травня Dogecoin торгується на біржі на рівні 0,50 долара.

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Нові реалії

Скільки саме Азіз Макмехон інвестував у віртуальну валюту невідомо. LinkedIn інформує, що чоловік пропрацював у філії банку у Лондоні 14 років. Ні Goldman Sachs, ні Макмехон не прокоментували дану інформацію. Проте, деякі співробітники банку підтвердили, що чоловік все-таки звільнився. Прогнозують, що інвестор створить свій хедж-фонд.

Макмехон зважився на цей крок після того, як Ілон Маск анонсував запуск космічної місії у 2022 році, яка буде профінансована Dogecoin.

Цікаво, що Goldman Sachs не ігнорує тренд на криптовалюти. Минулого тижня банк уклав перші угоди-деривативи на біткойн. Ще один фінансовий гігант UBS та готується до надання своїм клієнтам послуги інвестування у цифрові валюти.

Дериватив Це угода, яка передбачає зобов’язання однієї сторони або кожної зі сторін щодо базового активу, або умови якого залежать від базового показника, і який може передбачати грошові розрахунки.

Макмехон не єдиний банкір, якій слідує цій тенденції. Колишній старший аналітик Bank of America в Нью-Йорку Луї Чжан приєднався до Coinbase як старший інженер-програміст. Засновник фінансового холдингу Nomura Джессі Борнштейн нещодавно став новим віцепрезидентом компанії Stakehound, яка випускає токени.

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