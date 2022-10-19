Американская компания сообщила, что через три месяца (июль – сентябрь) количество подписчиков выросло на 2,4 миллиона человек. Сервис в третьем квартале наконец-то перестал терять клиентов.

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Новый успех Netflix

Общее количество подписчиков стримингового сервиса достигло отметки в 223 миллиона долларов. Этот показатель вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Добавляют, что результат за квартал более чем вдвое превзошел прогнозы по количеству новых пользователей.

Добавим, что вопрос о количестве подписчиков в течение длительного периода беспокоит компанию. В частности, весной 2021 капитализация сервиса упала на 25 миллиардов долларов. Эту ситуацию прокомментировал исполнительный директор компании Рид Гастингс.

К счастью, мы покончили с кварталами оттока. Мы вернулись к приросту,

– заявил он.

Эти цифры по сути отрицали опасения инвесторов по поводу будущих показателей компании. Дело в том, что после публикации отчета за квартал акции Netflix подорожали сразу более чем на 15%. на поздних торгах. Позиции американской компании на фондовом рынке, к моменту создания этого материала:

Акции сервиса торгуются по цене на уровне 271,10 доллара за штуку;

за штуку; Рыночная капитализация 107,1 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

В Netflix ожидает, что к концу четвертого квартала 2022 года количество подписчиков вырастет до 227 миллионов аккаунтов. Известная компания из США обязана такому успеху, в частности, релизу целого ряда популярных сериалов. К этому списку относятся:

Новый сезон "Удивительных чудес",

"Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера".

В то же время компания отчиталась о незначительном падении чистой прибыли – с 1,44 миллиарда долларов годом ранее до 1,4 миллиарда долларов. Глава Netflix подчеркнул, что в четвертом квартале и выручка, и прибыль компании снизится. Главные причины – сильные позиции доллара на рынке и мощная инфляция.