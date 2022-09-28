На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 114,18, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки выросли на 0,07%. Индекс начал день на уровне 114,02. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
Максимально этот показатель вырастал до 114,53;
Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,21 согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 114,18, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,06%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
За последний месяц этот показатель вырос на 4,97%;
За 3 месяца индекс усилил позиции на 9,26%;
С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,9%;
За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 21,77%.