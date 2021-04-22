Компания Netflix обеспокоена темпами появления новых подписчиков. Платформа уже начала терять позиции на бирже. О причинах и цифры – читайте дальше

Медленное появление новых клиентов привело к тому, что рыночная капитализация Netflix упала почти на 25 миллиардов долларов.

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Тревожная тенденция

За первый квартал текущего года клиентская база Netflix увеличилась почти на 4 миллиона человек. Хотя по прогнозу компании Refinitiv за этот период на стриминговый сервис имели подписаться 6,25 миллиона новичков. Эксперты Kantar Media сообщили, что в США доля новых подписок за первые три месяца 2021 упала до 8,5% с 16,2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

По данным Netflix, в течение следующих трех месяцев на их платформу подписались не более 1 миллиона клиентов. Ранее прогнозировали, что этот показатель остановится на уровне 4,8 миллиона подписчиков.

Реакция рынка

Позиции активов крупнейшего в мире стримингового сервиса значительно ослабли на закрытии торгов. Акции Netflix упали на 11% до 489,28 долларов.

Руководство компании считает, что одной из причин этих неудач является пандемия коронавируса. Мол, на фоне эпидемической ситуации Netflix замедлила темпы создания своих продуктов, тогда как новыми подписчиками сервиса стали рекордные 15,8 миллиона человек.

Акции Netflix теряют позиции на бирже / Инфографика Yahoo! Finance

К тому же в начале года компания потеряла один из самых популярных сериалов. Телешоу "Офис" перешло на платформу Comcast Corp. Peacock. Однако, в компании считают, что борьба игроков за подписчиков не могла существенно повлиять на ход дел, поскольку прогноз относительно показателей был завышен во всех регионах.

Несмотря на все, доход компании вырос. В рамках квартального периода, Netflix заработал 7,16 миллиарда долларов, против прогнозируемых 7,13 миллиарда. "Чистыми" компания заработала 1,71 миллиарда долларов. Тогда как в прошлом году доход компании остановился на уровне 709 миллионов долларов. Стоимость одной акции выросла до 3,75 доллара против 1,57 доллара годом ранее.