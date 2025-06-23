Что произошло с приложением Monobank

Пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения банка Monobank, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

При попытке зайти в мобильное приложение перед пользователями появляется фирменный кот банка и сообщает об ошибке.

Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее, чем обычно. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов,

- говорится в ответе техподдержки Monobank.

Техническая поддержка компании подтверждает перебои и уверяет, что специалисты уже работают над этим.

Напомним, что Monobank запустил новую программу вознаграждений для бизнеса. Компании смогут получать 1% от суммы всех переводов на карточки работников.

Среди основных преимуществ сервиса:

переводы доступны круглосуточно – 24/7/365, включая выходные и праздники;

средства поступают на карту в течение нескольких минут;

подписание сведений происходит дистанционно – через приложение или веб-кабинет;

счет для юридического лица открывается онлайн, без походов в отделения;

комиссия за расчетно-кассовое обслуживание – 0%;

выпуск и обслуживание карт – бесплатные.

Гороховский также отметил, что в Monobank также обратились к распорядителям бюджетных средств с предложением оптимизировать выплаты через новую систему, которая может сэкономить ресурсы государства.