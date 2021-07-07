Пандемия коронавируса постепенно отступает, по крайней мере все надеются, что это так. Поэтому, люди шаг за шагом возвращаются к привычной жизни. Очевидно, что стриминговые платформы не разделяют общей эйфории.

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Стриминговые сервисы начинают войну за подписчиков

NBCUniversal Comcast, ViacomCBS, WarnerMedia и Discovery от AT &T запустили сервисы стримингового видео во время пандемии. Они стали главными бенефициарами пандемии, когда количество их пользователей начало расти с необычайной скоростью. По данным компании Conviva, в четвертом квартале 2020 году жители США потратили на просмотр стриминговых платформ на 44% больше времени, чем годом ранее.

И, похоже, что стриминговые платформы выходят на тропу войны. Этим компаниям необходимо будет убедить инвесторов, что они могут увеличить количество клиентов, когда люди не вынуждены сидеть дома. Одним из самых простых способов определить, какие компании процветают, а какие нет – это посмотреть на общее количество подписчиков и средний доход на пользователя, или ARPU. Чем больше, тем лучше. Проблема в том, что далеко не все публикуют эти цифры. Обычно, если фирма скрывает эту информацию, вероятно, для этого есть определенные причины.

ARPU Это показатель, используемый компаниями связи и означает средний доход от одного пользователя за фиксированный временной интервал.

Netflix

Netflix – золотой стандарт прозрачности. Компания работает в США, Канаде, Европе, Ближнем Востоке и Африке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netflix не получает доходов от рекламы, поэтому ему не нужно раскрывать финансовые данные, связанные с этим сектором.

Ключевые показатели Netflix:

208 миллионов подписчиков,

74,4 миллиона подписчиков в США и Канаде,

ARPU для США и Канады – 14,25 доллара.

Disney +

Disney тоже не скрывает информацию о компании, но все равно сервис не настолько открыт, как Netflix. Гигант индустрии развлечений добавляет к своим цифрам данные значительно более дешевого и быстро растущего стримингового сервиса Hotstar в Индии, вместо того, чтобы указать точное количество клиентов Disney+. Компания также еще не обнародовала данные по регионам. В частности, в пятницу появилась информация, что цифры в Канаде и США могут быть несколько меньше.

Ключевые показатели Disney +:

103,6 миллиона подписчиков, глобальный ARPU – 3,99 доллара США,

Hulu SVOD – 37,8 миллиона клиентов, ARPU – 12,08 доллара,

Hulu SVOD+ Live TV – 3,8 миллиона подписчиков, ARPU – 81,83 доллара,

ESPN+ – 13,8 миллиона подписчиков, ARPU – 4,55 доллара.

HBO и HBO Max от WarnerMedia

С платформой HBO связано много путаницы. Ситуация могла бы прояснить компания AT & T, однако было принято решение этого не делать. Некоторые клиенты этого платного сервиса получают доступ к HBO Max абсолютно бесплатно, поскольку они уже имеют подписку на HBO. Другие абоненты AT&T также получают HBO Max в свои пакеты, а некоторые пользователи HBO или не используют версию Max, или просто ее не выявили. Компания решила не сообщать, сколько людей специально подписываются на HBO Max, таким образом обеспечив себе солидные показатели ARPU и подчеркнули относительно высокую цену за свои услуги для инвесторов.

Война стриминговых сервисов за клиентов / Фото Unsplash

Ключевые показатели HBO:

63,9 миллиона подписчиков в мире,

44,2 миллиона абонентов в США,

ARPU – 11,72 доллара в месяц.

Amazon Prime Video

Amazon не раскрывает фирменный номер ARPU или конкретный номер пользователей сервиса Prime. Однако, компания играет в другую игру, чем ее конкуренты. Большинство участников Prime, вероятно, не является подписчиками только сервиса видео, а вместо этого они дополнительно получают бесплатную и быструю доставку пакетов Amazon, скидки Whole Foods и другие преимущества.

Ключевые показатели Amazon:

более 200 миллионов глобальных подписчиков Prime,

ARPU – 12,99 доллара в месяц, 119 долларов – в год

Peacock из NBCUniversal

NBCUniversal – это материнская компания CNBC – пока не обнародовала все данные по Peacock. Этот стриминговый сервис немного отличается от своих конкурентов, поскольку за некоторые версии Peacock не нужно платить. На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что менее 10 миллионов людей платят за Peacock. NBCUniversal также еще не раскрыла данные относительно показателя ARPU, который бы помог инвесторам сравнить "ценность" абонента, пользующегося бесплатной версии сервиса с клиентами, которые платят за подписку. NBCUniversal публично оценила показатель ARPU на трех уровнях от 6 до 7 долларов в месяц. Инвесторам также будет интересно узнать, сколько подписчиков имеет Peacock во всем мире.

Ключевые показатели NBCUniversal:

42 миллиона подписчиков в США,

ARPU – информация отсутствует.

Война стриминговых сервисов за клиентов / Фото Unsplash

Discovery

Компания Discovery без проблем обнародовала данные по количеству глобальных подписчиков и ARPU за первый квартал. Исключением стали данные о количестве пользователей, которые подписались на пробную версию Verizon. Кроме того, медиа-гигант объявил о слиянии с WarnerMedia. Генеральный директор компании Дэвид Заслав отметил, что Discovery пошла на такой шаг, поскольку ей вряд ли удалось бы выжить на рынке по-другому.

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Объединение с WarnerMedia дает Заславу не только больше конкурентного контента, но и переориентирует интерес инвесторов. Пока соглашение с WarnerMedia не будет завершено стриминговая продукция Discover не будет иметь значения. После этого двум компаниям потребуется время для интеграции. Слияние компаний, возможно, подарило Заславу три года приверженности инвесторов.

Ключевые показатели Discovery:

15 миллионов подписчиков на все стриминговые продукты,

13 миллионов абонентов Discovery +

Общий ARPU – около 7 долларов в месяц,

ARPU для Discovery + с рекламой – более 10 долларов в месяц.

Apple

Компания Apple не обнародует почти никакой информации о сервисе Apple TV+ с момента его запуска в ноябре 2019 года. Apple бесплатно раздавала подписки на AppleTV+ на год, позже компания продолжила эти пробные версии. Однако, со временем подписчикам нужно выбирать, хотят ли они тратить 4,99 доллара в месяц на эти услуги. Возможно Apple раскроет свою статистику, когда доход от подписок станет постоянным. Ключевые показатели техгиганта отсутствуют.