Что происходит в металлургическом секторе Украины?
Рынок стали Украины в первом полугодии 2025 года развивался разнонаправленно. Производство большинства видов продукции сократилось, экспорт замедлился, тогда как внутреннее потребление и импорт увеличились, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK Center.
Смотрите также США расширяют действие пошлин: под 50% тарифы попали сотни новых товаров
За январь-июнь металлурги выплавили 3,67 миллиона тонн чугуна, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Производство стали снизилось на 4,9% – до 3,68 миллиона тонн, а проката – на 2,2%, до 3,07 миллиона тонн.
Примечательно! Производство стали упало на 10,9% в годовом сравнении, но увеличилось на 12,5% квартал к кварталу – до 1,95 миллиона тонн.
Внутреннее потребление стали (полуфабрикаты и прокат) увеличилось на 13% – до 1,94 миллиона тонн. Импорт достиг 716,7 тысячи тонн, это на 29,6% больше чем в прошлом году.
Интересно! Главными экспортными рынками стали страны ЕС (83,1%), другие европейские государства (7,5%) и СНГ (6,7%). В импорте лидируют другие европейские страны (57,4%), за ними следуют ЕС (23,3%) и Азия (18,7%).
Экспорт металлопродукции сократился на 6,5% – до 1,85 миллиона тонн. Основное падение пришлось на полуфабрикаты (-36,4%), тогда как поставки длинного проката выросли на 60,3%, а плоского – на 3,8%.
Как значатся, на отрасль давят как внутренние, так и внешние факторы:
- война ограничивает логистику, увеличивает затраты и снижает конкурентоспособность;
- ряд заводов сталкивается с перебоями из-за энергетических проблем или близости к фронту;
- европейские клиенты осторожнее заключают контракты, а азиатские поставщики усиливают конкуренцию;
- протекционизм ЕС и новые пошлины;
- ограниченный доступ к финансированию также сдерживает развитие: международные инвесторы избегают вложений, а государственная поддержка практически отсутствует.
Однако отрасль демонстрирует устойчивость: компании продолжают модернизацию, осваивают продукцию с высокой добавленной стоимостью и внедряют энергосберегающие решения.
Снижение выпуска стали на 4,9% в первом полугодии при прогнозируемом годовом падении на 9% отражает скорее адаптацию, чем деградацию производства.
Какие цены на металлолом черных и цветных металлов в Украине в августе?
Стоимость металлолома в Украине зависит от ряда факторов. Прежде всего учитывается тип металла: черный или цветной, его состояние и уровень чистоты. Чем меньше посторонних примесей, тем выше цена.
Важно!!! За большие партии металлолома пункты приема могут предоставить более выгодные условия.
Следует помнить, что цены в разных пунктах приема могут существенно отличаться даже в пределах одного города. В общем, рынок металлолома остается достаточно динамичным, и окончательную стоимость лучше уточнять непосредственно перед сдачей.
Средние цены на лом в Украине:
- черные металлы: 3,5-6 гривен за килограмм;
- медь: 270-340 гривен за килограмм;
- латунь: 170-200 гривен за килограмм;
- алюминий: 50-85 гривен за килограмм.