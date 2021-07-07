Пандемія коронавірусу поступово відступає, принаймні всі сподіваються, що це так. Тож, люди крок за кроком повертаються до звичного життя. Очевидно, що стрімінгові платформи не розділяють загальної ейфорії.

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Стрімінгові сервіси починають війну за підписників

NBCUniversal Comcast, ViacomCBS, WarnerMedia та Discovery від AT&T запустили сервіси стрімінгового відео під час пандемії. Вони стали головними бенефіціарами пандемії, коли кількість їхніх користувачів почала зростати з надзвичайною швидкістю. За даними компанії Conviva, в четвертому кварталі 2020 році жителі США витратили на перегляд стрімінгових платформ на 44% більше часу, ніж роком раніше.

І, схоже, що стрімінгові платформи виходять на стежку війни. Цим компаніям необхідно буде переконати інвесторів, що вони можуть збільшити кількість клієнтів, коли люди не вимушені сидіти вдома. Одним із найпростіших способів визначити, які компанії процвітають, а які ні – це подивитися на загальну кількість передплатників і середній дохід на користувача, або ARPU. Чим більше, тим краще. Проблема в тому, що далеко не всі публікують ці цифри. Зазвичай, якщо фірма приховує цю інформацію, ймовірно, для цього є певні причини.

ARPU Це показник, що використовується компаніями зв'язку і означає середній дохід від одного користувача за фіксований часовий інтервал.

Netflix

Netflix – золотий стандарт прозорості. Компанія працює у США, Канаді, Європі, Близькому Сході та Африці, Латинській Америці та азійсько-тихоокеанському регіоні. Netflix не отримує доходів від реклами, тому йому не потрібно розкривати фінансові дані, пов'язані з цим сектором.

Ключові показники Netflix:

208 мільйонів підписників,

мільйонів підписників, 74,4 мільйона підписників у США та Канаді,

мільйона підписників у США та Канаді, ARPU для США і Канади – 14,25 долара.

Disney+

Disney теж не приховує інформацію про компанію, але все одно сервіс не настільки відкритий як Netflix. Гігант індустрії розваг додає до своїх цифр дані значно дешевшого та швидко зростаючого стрімінгового сервісу Hotstar в Індії, замість того, щоб вказати точну кількість клієнтів Disney+. Компанія також ще не оприлюднила дані по регіонах. Зокрема, у п'ятницю з'явилася інформація, що цифри в Канаді та США можуть бути дещо меншими.

Ключові показники Disney+:

103,6 мільйона підписників, глобальний ARPU – 3,99 долара США,

мільйона підписників, глобальний ARPU – долара США, Hulu SVOD – 37,8 мільйона клієнтів, ARPU – 12,08 долара,

мільйона клієнтів, ARPU – долара, Hulu SVOD + Live TV – 3,8 мільйона підписників, ARPU – 81,83 долара,

підписників, ARPU – долара, ESPN+ – 13,8 мільйона підписників, ARPU – 4,55 долара.

HBO та HBO Max від WarnerMedia

З платформою HBO пов'язано багато плутанини. Ситуація могла б прояснити компанія AT&T, проте було ухвалено рішення цього не робити. Деякі клієнти цього платного сервісу отримують доступ до HBO Max абсолютно безплатно, оскільки вони вже мають підписку на HBO. Інші абоненти AT&T також отримують HBO Max у свої пакети, деякі користувачі HBO або не використовують версію Max, або просто її не виявили. Компанія вирішила не повідомляти, скільки людей спеціально підписуються на HBO Max, таким чином забезпечивши собі солідні показники ARPU та підкреслили відносно високу ціну за свої послуги для інвесторів.

Війна стрімінгових сервісів за клієнтів / Фото Unsplash

Ключові показники HBO:

63,9 мільйона підписників у світі,

підписників у світі, 44,2 мільйона абонентів у США,

абонентів у США, ARPU – 11,72 долара на місяць

Amazon Prime Video

Amazon не розкриває фірмовий номер ARPU або конкретний номер користувачів сервісу Prime. Однак, компанія грає в іншу гру, ніж її конкуренти. Більшість учасників Prime, ймовірно, не є підписниками лише сервісу відео, а замість цього вони додатково отримують безплатну та швидку доставку пакетів Amazon, знижки Whole Foods та інші переваги.

Ключові показники Amazon:

понад 200 мільйонів глобальних підписників Prime,

глобальних підписників Prime, ARPU – 12,99 долара на місяць, 119 доларів – у рік.

NBCUniversal’s Peacock

NBCUniversal – це материнська компанія CNBC – поки що не оприлюднила усі дані щодо Peacock. Цей стрімінговий сервіс трохи відрізняється від своїх конкурентів, оскільки за деякі версії Peacock не потрібно платити. Минулого тижня газета Wall Street Journal повідомила, що менше ніж 10 мільйонів людей платять за Peacock. NBCUniversal також ще не розкрила дані щодо показника ARPU, який би допоміг інвесторам порівняти "цінність" абонента, який користується безкоштовною версією сервісу з клієнтами, які платять за підписку. NBCUniversal публічно оцінила показник ARPU на трьох рівнях від 6 до 7 доларів на місяць. Інвесторам також буде цікаво дізнатися, скільки підписників має Peacock у всьому світі.

Ключові показники NBCUniversal:

42 мільйони підписників в США,

підписників в США, ARPU – інформація відсутня.

Війна стрімінгових сервісів за клієнтів / Фото Unsplash

Discovery

Компанія Discovery без проблем оприлюднила дані щодо кількості глобальних підписників та ARPU за перший квартал. Винятком стали дані про кількість користувачів, які підписалися на річну пробну версію Verizon. Крім того, медіагігант оголосив про злиття з WarnerMedia. Генеральний директор компанії Девід Заслав зазначив, що Discovery пішла на такий крок, оскільки їй навряд чи вдалося б вижити на ринку по-іншому.

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Об'єднання з WarnerMedia дає Заславу не лише більше конкурентного контенту, але й переорієнтовує інтерес інвесторів. Поки угода з WarnerMedia не буде завершена стрімінгова продукція Discover не матиме значення. Після цього двом компаніям буде потрібний час для інтеграції. Злиття компаній, можливо, подарувало Заславу три роки прихильності інвесторів.

Ключові показники Discovery:

15 мільйонів підписників на всі потокові продукти,

підписників на всі потокові продукти, 13 мільйонів абонентів Discovery+

абонентів Discovery+ Загальний ARPU – близько 7 доларів за місяць,

доларів за місяць, ARPU для Discovery+ з рекламою – понад 10 доларів за місяць.

Apple

Компанія Apple не оприлюднює майже жодної інформації про сервіс Apple TV+ з моменту його запуску у листопаді 2019 року. Apple безплатно роздавала підписки на AppleTV+ на рік, пізніше компанія продовжила ці пробні версії. Проте, з часом підписникам потрібно обирати, чи хочуть вони витрачати 4,99 долара на місяць на ці послуги. Можливо Apple розкриє свою статистику, коли дохід від підписок стане постійним. Ключові показники техгіганта відсутні.

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