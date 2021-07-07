Люди жалуются, видя, как знаменитости тратят свои деньги на предметы роскоши, которые остальной мир никогда не может себе позволить. Например, американцы возмутились сообщением Дэвида Геффена – миллиардера и основателя DreamWorks – в котором он заявил, что проведет карантин на яхте.

Интересно Миллиардеры летят в космос: возможности для заработка открывает

Но исследования показало, что чем больше потребляют миллионеры, тем лучше это для экономики . Хотя обьэктом исследования и были США, авторы убеждены, что в других странах похожи закономерности.

Дорогие прихоти богачей - полезные

Если миллионер покупает самолет, часть этих денег поступает работникам, которые принимали участие в проектировании, производстве, продаже и тому подобное.

Когда миллионеры не тратят деньги, а держат в банках, те используют их для предоставления займов. Поэтому деньги, которыми люди платят свои долги, делают богатых богаче.

Когда процентная ставка низкая, люди чаще берут кредиты. Постепенно населения задолжает. В идеале эти деньги были бы использованы на производительные инвестиции, стимулирующие рост, такие как строительство. В период с 2000 по 2016 бережливость богатых была больше, чем чистые инвестиции страны.

Как решить проблему

Авторы исследования указывают на возможные пути решения этой проблемы, такие как:

реформирования налоговой системы;

совершенствование программ перераспределения.