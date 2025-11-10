Как и почему подорожало золото?
Золото выросло в цене более чем на 2%. Теперь его цена – 4 082,17 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Важно! Как сообщает Reuters, рекордная стоимость золота в 2025 году была 20 октября – 4 381,21 доллара за унцию.
Также на цены на золото повлияли следующие факторы:
- господствуют ожидания, относительно снижения ставки ФРС (сейчас ее изменения ждут примерно 65%);
- самый длинный шатдаун в США;
- рост спроса на безопасные активы;
- геополитическая напряженность.
Как показал опрос, опубликованный в пятницу, в начале ноября потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня за почти 3,5 года, отягощенные опасениями относительно экономических последствий самого длительного в истории правительственного приостановления работы правительства,
– отмечает издание.
Обратите внимание! В воскресенье Сенат США внес законопроект, относительно возобновления работы федерального правительства.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость серебра выросла на 3,4%. Она увеличилась до 49,95 доллара за унцию (это самый высокий уровень с 21 октября).
Платина подорожала на 1,7%. Она теперь стоит – 1 571,10 доллара за унцию.
Палладий также вырос в цене. Он подорожал на 2,2%. Теперь цена за унцию – 1 410,48 доллара.