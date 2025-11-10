Как и почему подорожало золото?

Золото выросло в цене более чем на 2%. Теперь его цена – 4 082,17 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Более 3 миллиардов долларов: Коломойский и Боголюбов должны возместить деньги Приватбанка

Важно! Как сообщает Reuters, рекордная стоимость золота в 2025 году была 20 октября – 4 381,21 доллара за унцию.

Также на цены на золото повлияли следующие факторы:

господствуют ожидания, относительно снижения ставки ФРС (сейчас ее изменения ждут примерно 65%);

самый длинный шатдаун в США;

рост спроса на безопасные активы;

геополитическая напряженность.

Как показал опрос, опубликованный в пятницу, в начале ноября потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня за почти 3,5 года, отягощенные опасениями относительно экономических последствий самого длительного в истории правительственного приостановления работы правительства,

– отмечает издание.

Обратите внимание! В воскресенье Сенат США внес законопроект, относительно возобновления работы федерального правительства.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?