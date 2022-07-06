Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent в среду, 6 июля, стоят 104,04 доллара за баррель. С открытия рынка сегодня нефть подорожала на 1,27 доллара (+ 1,24%), по данным Finance!Yahoo.

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В то же время фьючерсы на нефть американской марки WTI остановились на уровне 100,02 доллара за баррель. С начала торговой сессии эта марка выросла в цене на 0,52 доллара (+0,52%).

Что происходило на рынке нефти

Во вторник нефть упала в цене примерно на 10%. Это было самое большое падение с марта. В частности, WTI впервые за почти 2 месяца опустился ниже 100 долларов за баррель.

Дело в том, что инвесторы опасаются надвигающейся глобальной рецессии, ведь во время нее спрос на нефть упадет. Но уже сегодня, 6 июля, цены немного возобновили падение. Ведь рядом со страхом будущей глобальной рецессии есть реальность – спрос на нефть сейчас выше предложения.

Что будет с нефтью

Все зависит от того, когда будет рецессия. Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает , что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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