Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent у середу, 6 липня, коштують 104,04 долара за барель. З відкриття ринку сьогодні нафта подорожчала на 1,27 долара (+ 1,24%), за даними Finance!Yahoo.

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Водночас ф'ючерси на нафту американської марки WTI зупинилися на рівні 100,02 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка виросла в ціні на 0,52 долара (+ 0,52%).

Що відбувалося на ринку нафти

У вівторок нафта впала в ціні приблизно на 10%. Це було найбільше падіння з березня. Зокрема WTI вперше за майже 2 місяці опустився нижче 100 доларів за барель.

Річ у тім, що інвестори побоюються глобальної рецесії, яка насувається, адже під час неї попит на нафту впаде. Але вже сьогодні, 6 липня, ціни трохи відновили падіння. Адже поруч зі страхом майбутньої глобальної рецесії є реальність – попит на нафту зараз вищий, ніж пропозиція.

Що буде з нафтою

Все залежить від того, коли буде рецесія. Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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