Что происходит вокруг компании Nvidia?

Заявление Государственного управления по регулированию рынка прозвучало на фоне торговых переговоров между США и Китаем в Мадриде, где ожидается обсуждение вопросов, связанных с полупроводниками, в частности произведенными Nvidia, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также США и Китай достигли успеха в торговых переговорах: какова судьба TikTok

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "неудачное время" объявления расследования против Nvidia со стороны Китая обсуждался во время переговоров в Мадриде.

Обе стороны, кажется, пытаются усилить свои позиции для ведения переговоров, но делают это очень рассчитано, потому что осознают важность ставок,

– сказал Альфредо Монтуфар-Хелу, управляющий директор консалтинговой компании GreenPoint.

Партнер исследовательской компании Plenum Чженъюань Бо отметил, что предыдущее решение SAMR, вероятно, является частью контрмер на решение администрации Трампа добавить 23 китайские компании в торговый "черный список" США.

Это предупреждение, что если американская система экспортного контроля будет действовать так же, как в предыдущие годы, будут последствия, и Китай готов нанести ущерб американским компаниям,

– заявил сказал Бо.

Решение SAMR также может осложнить попытки генерального директора Nvidia Дженсена Хуана преодолеть напряжение в отношениях между США и Китаем и продавать модифицированные версии своих передовых чипов на втором по величине рынке мира.

Обратите внимание! Акции Nvidia в понедельник снизились на 2,1% в предрыночной торговле.

Что известно о расследовании в отношении Nvidia?

В декабре Китай начал расследование против Nvidia по подозрению в нарушении антимонопольного закона страны. Это расследование широко рассматривалось как акт в ответ на ограничения США в сфере китайских полупроводников.

Китайский регулятор также заявил, что Nvidia подозревают в нарушении обязательств, взятых во время приобретения израильского разработчика чипов Mellanox Technologies.

Согласно антимонопольному закону Китая, компании могут получить получить штраф в размере от 1% до 10% от годовых продаж предыдущего года. Китай обеспечил Nvidia 17 миллиардов долларов дохода в финансовом году, завершившемся 26 января, или 13% от общих продаж.

Важно! Кроме штрафа, последствия решения SAMR остаются непонятными. Но Nvidia, возможно, обяжут продавать чипы в Китае без технологий Mellanox.

Что представляет собой компания Nvidia? Nvidia – это крупнейший в мире производитель AI-чипов, чьи доходы резко выросли благодаря буму искусственного интеллекта, – находится в эпицентре противостояния. Администрация Дональда Трампа вводила, а затем ослабляла ограничения на продажу передовых чипов компании в Китай.

В то же время Китай стремится уменьшить зависимость своей техиндустрии от американских чипов. В прошлом месяце китайские власти вызвали такие компании, как Tencent и ByteDance, из-за их закупки чипа Nvidia H20, требуя объяснить причины и выразив обеспокоенность относительно рисков для информационной безопасности.

Также в прошлом месяце киберрегулятор Китая вызвал представителей Nvidia, чтобы те объяснили, не содержит ли H20 "бэкдоров", которые могут угрожать данным и приватности китайских пользователей.

Что известно о ситуации с расследованием?