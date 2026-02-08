Какая страна имеет самые большие запасы платины?
В 2026 году портал World Population Review уже опубликовал данные о подтвержденных мировых запасах металлов платиновой группы. Крупнейшие из них сосредоточены в Южной Африке.
Данные касаются всех металлов платиновой группы: палладия, платины, иридия, осмия, родия и рутения. Лидером рейтинга является Южная Африка – с около 63 миллионами килограммов.
Интересно, что общие объемы запасов могут увеличиваться, поскольку новые технологии делают ранее малорентабельные месторождения финансово выгодными для добычи.
По данным Reuters, на южноафриканские горнодобывающие компании приходится более 70% мировых поставок платины. Однако к концу десятилетия оно может сократиться на 15 – 20% из-за дефицита инвестиций в новые шахты и старения производственных активов.
|№
|Страна
|Запасы металлов платиновой группы, килограммы
|1
|Южная Африка
|63 миллиона
|2
|Россия
|16 миллионов
|3
|Зимбабве
|1,2 миллиона
|4
|США
|820 тысяч
|5
|Канада
|310 тысяч
Мировые запасы платины / Карта World Population Review
Стоит знать! Одно из ключевых направлений использования платины и палладия – это уменьшение вредных выбросов от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе.
Что еще известно о ценных металлах?
Напомним, в тройку лидеров по наибольшему количеству запасов золота входят США, Германия и Италия. Главными покупателями этого металла в 2025 году остались центробанки.
Евросоюз в рамках новых санкций рассматривает возможность запрета импорта металлов из России, например иридия, родия, платины и меди.