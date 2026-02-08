Какая страна имеет самые большие запасы платины?

В 2026 году портал World Population Review уже опубликовал данные о подтвержденных мировых запасах металлов платиновой группы. Крупнейшие из них сосредоточены в Южной Африке.

Данные касаются всех металлов платиновой группы: палладия, платины, иридия, осмия, родия и рутения. Лидером рейтинга является Южная Африка – с около 63 миллионами килограммов.

Интересно, что общие объемы запасов могут увеличиваться, поскольку новые технологии делают ранее малорентабельные месторождения финансово выгодными для добычи.

По данным Reuters, на южноафриканские горнодобывающие компании приходится более 70% мировых поставок платины. Однако к концу десятилетия оно может сократиться на 15 – 20% из-за дефицита инвестиций в новые шахты и старения производственных активов.

№ Страна Запасы металлов платиновой группы, килограммы 1 Южная Африка 63 миллиона 2 Россия 16 миллионов 3 Зимбабве 1,2 миллиона 4 США 820 тысяч 5 Канада 310 тысяч



Мировые запасы платины / Карта World Population Review

Стоит знать! Одно из ключевых направлений использования платины и палладия – это уменьшение вредных выбросов от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе.

Что еще известно о ценных металлах?