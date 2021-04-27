Биткоин – это криптовалюта для богатых, Ethereum – для среднего класса, а Dogecoin – для людей. Именно так эксперты объясняют рост популярности последней виртуальной валюты. Глаубер Контессото заявил, что с помощью Dogecoin он сумел заработать шестизначную сумму всего за два месяца.
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Риск и Маск
По его словам, 5 февраля он вложил немного больше, чем 180 тысяч долларов в Dogecoin, а уже 15 апреля эта инвестиция сделала его миллионером. Контессото начал покупать активы цифровой валюты, когда они стоили 0,045 цента. Сегодня же цена Dogecoin остановилась на уровне 0,27 цента.
Контессото, который работает в музыкальном бизнесе, признался, что его главным вдохновителем был Илон Маск, вспомнив, что миллиардер ориентировочно владеет третью монет Dogecoin. Новоиспеченный миллионер подметил, что твиты Маска сыграли определенную роль в росте стоимости этой криптовалюты. В частности, речь идет о том сообщение, когда глава Tesla называл Dogecoin "народной криптовалютой".
"Я думаю, что этот человек гений",
– сказал Контессото о Маска в интервью CNBC.
Молодой инвестор добавил, что вырос в бедной семье, поэтому он сильно рисковал вкладывая деньги в цифровую валюту, которая появилась благодаря интернет-мему. Он также отметил, что верит в потенциал этой криптовалюты и будет продолжать идти по этому пути.
Контессото рассказал о своем опыте инвестирования: смотреть видео