Биткоин – это криптовалюта для богатых, Ethereum – для среднего класса, а Dogecoin – для людей. Именно так эксперты объясняют рост популярности последней виртуальной валюты. Глаубер Контессото заявил, что с помощью Dogecoin он сумел заработать шестизначную сумму всего за два месяца.

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Риск и Маск

По его словам, 5 февраля он вложил немного больше, чем 180 тысяч долларов в Dogecoin, а уже 15 апреля эта инвестиция сделала его миллионером. Контессото начал покупать активы цифровой валюты, когда они стоили 0,045 цента. Сегодня же цена Dogecoin остановилась на уровне 0,27 цента .

Контессото, который работает в музыкальном бизнесе, признался, что его главным вдохновителем был Илон Маск, вспомнив, что миллиардер ориентировочно владеет третью монет Dogecoin. Новоиспеченный миллионер подметил, что твиты Маска сыграли определенную роль в росте стоимости этой криптовалюты. В частности, речь идет о том сообщение, когда глава Tesla называл Dogecoin "народной криптовалютой".

"Я думаю, что этот человек гений",

– сказал Контессото о Маска в интервью CNBC .

Молодой инвестор добавил, что вырос в бедной семье, поэтому он сильно рисковал вкладывая деньги в цифровую валюту, которая появилась благодаря интернет-мему. Он также отметил, что верит в потенциал этой криптовалюты и будет продолжать идти по этому пути.

Контессото рассказал о своем опыте инвестирования: смотреть видео