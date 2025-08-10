Сколько может стоить одна копейка?

Некоторые редкие экземпляры 1 копейки 1992 года можно продать значительно дороже, если их разновидность составляет 1.11AE, передает 24 Канал со ссылкой на сайт "Монеты-Ягодки".

Дело в том, что существует две разновидности реверса одной копейки. Это АА (с мелкими ягодами и тонким шрифтом) и АЕ.

Поэтому, за разновидность 1.11AE коллекционеры могут дать от 4 до 14 тысяч гривен.

А за разновидность 1.11АА с маленькими ягодами на реверсе не будет иметь финансовой ценности.

Особенности разновидности 1.11AE заключаются в округлой верхушке правого верхнего листа на аверсе и больших ягод на реверсе.



Вид одной копейки 1992 года с разновидностью 1.11AE / Скриншот с сайта "Монеты-Ягодки"

Интересно! На аукционе коллекционеры готовы заплатить за копейку разновидности 1.35AA от 11 тысяч гривен. На копейке должна быть ступенчатая верхушка правого верхнего листа на аверсе и маленькие ягоды на реверсе. В марте 2023 года такую копейку купили за 17,6 тысяч гривен.