Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 10 июня торговался по 44,84 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 33 копейки против 9 июня. Официальный курс евро составлял 51,89 гривны, следовательно его цена выросла аж на 54 копейки, сообщает Нацбанк.

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А вот 11 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,97 гривны (+13 копеек) – новый исторический максимум;

евро – 51,89 гривны (фактически без изменений).

Заметьте! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 10 июня – 44,84 гривны по курсу Нацбанка. В свою очередь максимум евро держится с 22 апреля – 51,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 10 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,67 гривны , а продажа – по 45,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,87 гривны , а продажа – по 45 гривен ;

по , а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,38 гривны, а продажа – по 44,98 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на обед 10 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,55 гривны , а продажа – по 52,30 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,95 гривны , а продажа – по 52,25 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,80 гривны, а продажа – по 52,14 гривны.

Что происходит с курсом валюты

Напомним, в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагал на этой неделе колебания курса доллара в Украине в пределах до 44,70 гривны, а евро – до 52,50 гривны.

Среди факторов давления на валютный рынок эксперт назвал ситуацию на Ближнем Востоке, что влияет на цены энергоносителей. Не менее важной остается война в Украине, в частности ход боевых действий и угрозы новых массированных атак.

Впрочем, пока залогом стабильности остается деятельность Нацбанка, который имеет достаточно инструментов для сдерживания чрезмерных курсовых колебаний.