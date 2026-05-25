Можно ли будет сдавать старые доллары в банк с июня 2026 года

Сейчас действующими являются все доллары, которые были выпущены после 1914 года. Именно такова позиция ФРС США. Документов, которые отрицали бы этот факт нет. По состоянию на теперь, в Украине действуют аналогичные правила.

Изменятся ли правила обмена в июне 2026 года?

В июне 2026 года правила обмена валюты в Украине не изменятся. И в дальнейшем сверхважным в этой процедуре будет именно состояние купюр, сообщает НБУ.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– указывает НБУ.

Купюра, имеющая признаки незначительного износа сейчас обменивается по стандартному курсу. Ведь в 2023 году регулятор отменил такое определение. Благодаря этим изменениям НБУ стремился избежать влияния человеческого фактора на процесс проверки купюр.

С банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, ситуация сложнее. Ведь такую валюту отдают на инкассо. Детали этой процедуры таковы:

вы передаете деньги в банк;

ваш банк передает средства иностранному банку-корреспонденту;

уже там происходит обмен.

Обратите внимание! Передать купюру на инкассо может и через обменники. Речь идет об учреждениях, имеющих специальные договоры с украинскими банками.

Заметим, инкассо это довольно длительная во времени процедура. К тому же при ее проведении снимается комиссия. Соответственно, вы получите меньшую сумму при обмене.

Почему возникают проблемы при обмене валюты?