Финансы Финансовые новости Можно ли будет сдавать старые доллары в банк с июня 2026 года
25 мая, 06:00
3

Можно ли будет сдавать старые доллары в банк с июня 2026 года

Анастасия Зорик

Сейчас действующими являются все доллары, которые были выпущены после 1914 года. Именно такова позиция ФРС США. Документов, которые отрицали бы этот факт нет. По состоянию на теперь, в Украине действуют аналогичные правила.

Изменятся ли правила обмена в июне 2026 года?

В июне 2026 года правила обмена валюты в Украине не изменятся. И в дальнейшем сверхважным в этой процедуре будет именно состояние купюр, сообщает НБУ.

Читайте также Новый рекорд доллара на начало следующей недели: каким будет официальный курс валют 25 мая

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– указывает НБУ.

Купюра, имеющая признаки незначительного износа сейчас обменивается по стандартному курсу. Ведь в 2023 году регулятор отменил такое определение. Благодаря этим изменениям НБУ стремился избежать влияния человеческого фактора на процесс проверки купюр.

С банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, ситуация сложнее. Ведь такую валюту отдают на инкассо. Детали этой процедуры таковы:

  • вы передаете деньги в банк;
  • ваш банк передает средства иностранному банку-корреспонденту;
  • уже там происходит обмен.

Обратите внимание! Передать купюру на инкассо может и через обменники. Речь идет об учреждениях, имеющих специальные договоры с украинскими банками.

Заметим, инкассо это довольно длительная во времени процедура. К тому же при ее проведении снимается комиссия. Соответственно, вы получите меньшую сумму при обмене.

Почему возникают проблемы при обмене валюты?

  • Чаще всего возникают проблемы с обменом долларов 1996, 2003 и 2006 годов. Именно банкноты таких годов называют старыми.

  • Дело в том, что некоторые учреждения могут не иметь технической возможности проверить эти купюры. Чтобы облегчить процесс обмена, можно обратиться именно в банки. Они тщательно придерживаются требований НБУ.

  • Если ваша банкнота соответствует определенным требованиям, но ее отказываются обменивать, вы имеете право подать жалобу в НБУ. Регулятор проведет проверку и применит определенные меры, чтобы решить эту ситуацию.

Связанные темы:

Деньги
Валюта
Доллар