Чи зміняться правила обміну у червні 2026 року?

У червні 2026 року правила обміну валюти в Україні не зміняться. І надалі надважливим у цій процедурі буде саме стан купюр, повідомляє НБУ.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– вказує НБУ.

Купюра, що має ознаки незначного зношення зараз обмінюється за стандартним курсом. Адже у 2023 році регулятор скасував таке визначення. Завдяки цим змінам НБУ прагнув уникнути впливу людського фактора на процес перевірки купюр.

З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, ситуація складніша. Адже таку валюту віддають на інкасо. Деталі цієї процедури такі:

ви передаєте гроші в банк;

ваш банк передає кошти іноземному банку-кореспонденту;

уже там відбувається обмін.

Зверніть увагу! Передати купюру на інкасо може і через обмінники. Йдеться про установи, що мають спеціальні договори з українськими банками.

Зауважимо, інкасо це доволі тривала в часі процедура. До того ж при її проведенні знімається комісія. Відповідно, ви отримаєте меншу суму при обміні.

Чому виникають проблеми при обміні валюти?