Изменятся ли правила обмена в июне 2026 года?
В июне 2026 года правила обмена валюты в Украине не изменятся. И в дальнейшем сверхважным в этой процедуре будет именно состояние купюр, сообщает НБУ.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– указывает НБУ.
Купюра, имеющая признаки незначительного износа сейчас обменивается по стандартному курсу. Ведь в 2023 году регулятор отменил такое определение. Благодаря этим изменениям НБУ стремился избежать влияния человеческого фактора на процесс проверки купюр.
С банкнотами, которые имеют признаки значительного износа, ситуация сложнее. Ведь такую валюту отдают на инкассо. Детали этой процедуры таковы:
- вы передаете деньги в банк;
- ваш банк передает средства иностранному банку-корреспонденту;
- уже там происходит обмен.
Обратите внимание! Передать купюру на инкассо может и через обменники. Речь идет об учреждениях, имеющих специальные договоры с украинскими банками.
Заметим, инкассо это довольно длительная во времени процедура. К тому же при ее проведении снимается комиссия. Соответственно, вы получите меньшую сумму при обмене.
Почему возникают проблемы при обмене валюты?
Чаще всего возникают проблемы с обменом долларов 1996, 2003 и 2006 годов. Именно банкноты таких годов называют старыми.
Дело в том, что некоторые учреждения могут не иметь технической возможности проверить эти купюры. Чтобы облегчить процесс обмена, можно обратиться именно в банки. Они тщательно придерживаются требований НБУ.
Если ваша банкнота соответствует определенным требованиям, но ее отказываются обменивать, вы имеете право подать жалобу в НБУ. Регулятор проведет проверку и применит определенные меры, чтобы решить эту ситуацию.