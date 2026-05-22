Официальный курс валют

Официальный курс доллара США 22 мая торгуется по 44,23 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 21 мая. Официальный курс евро составляет 51,30 гривны, его цена осталась без изменений, сообщает Нацбанк.

А вот 25 мая курс валюты будет таким:

доллар – 44,26 гривны (+3 копейки) – новый исторический максимум;

(+3 копейки) – новый исторический максимум; евро – 51,33 гривны (+3 копейки).

К слову, новые исторические показатели имеем с 21 мая, с тех пор, как курс идет вверх. Тогда стоимость валюты была на уровне 44,22 гривны. Далее 22 мая курс подняли на 1 копейку до 44,23 гривны. Сейчас, доллар от НБУ на понедельник повысили еще на 3 копейки, поэтому это новый исторический максимум.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на утро 22 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,95 гривны , а продажа – по 44,45 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,93 гривны, а продажа – по 44,13 гривны.

Курс евро на наличном рынке

А вот курс евро по состоянию на утро 22 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,05 гривны , а продажа – по 51,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,40 гривны , а продажа – по 51,60 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,46 гривны, а продажа – по 51,72 гривны.

Валютный прогноз на май

По расчетам директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового на протяжении всего мая курс доллара будет на уровне от 43,50 до 44,50 гривны, а евро – от 49,50 до 52,50 гривны.

В то же время в ближайшее время больше всего на ситуацию на валютном рынке в Украине будут влиять: ситуация на межбанке; уровень потребительских цен после подорожания топлива; экономические последствия российско-украинской войны; ситуация на фронте; международная поддержка Украины; геополитическая ситуация в мире – ситуация с Ормузом и высокими ценами на энергоносители.