Почему доллары могут не обменять?

Например, клиентам могут предлагать менее выгодные условия, а именно существенно заниженный курс. 24 Канал разбирался, законно ли это и как правильно действовать в подобных случаях.

Накануне в соцсетях активно обсуждали историю мужчины, который пришел в обменник с наличными, но кассирша сначала отказалась принимать доллары из-за потертостей, а затем предложила обмен по более низкому курсу.

По словам пользователя, ситуация изменилась только после упоминания о возможной жалобе в Нацбанк – валюту сразу согласились обменять уже без дополнительных условий.

История duchenkoserhii в Threads / Скриншот 24 Канала

Кроме того, проблемы в Украине нередко возникают и со "старыми" долларами, в частности банкнотами 1996 – 2006 годов выпуска, хотя они и остаются действительными платежными средствами в мире.



Что стоит делать в такой ситуации?

У Нацбанке отмечают, что обменники и банки, которые имеют лицензию на валютно-обменные операции, должны работать по четким правилам. В частности, регулятор требует соблюдать их при работе с иностранной наличностью.

Во-первых, уполномоченные учреждения должны принимать настоящие банкноты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют официальным образцам центральных банков других государств. Это касается даже купюр с незначительными потертостями или следами использования, полученными во время обращения.

Во-вторых, им запрещено устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска валюты, если она остается законным платежным средством. В частности, это касается всех долларов, которые Федеральная резервная система выпускала еще с 1914 года.

Важно! Обратиться с жалобой можно непосредственно к регулятору, заполнив форму по ссылке, получить консультацию по телефону 0 800 505 240, или написать на электронную почту nbu@bank.gov.ua.



В случае подтверждения нарушений к таким учреждениям обещают применять соответствующие меры воздействия.

Однако если банкнота имеет существенные повреждения или сильные признаки износа, украинцам могут предложить операцию инкассо – то есть отправить деньги в иностранный банк для обмена на пригодные к обращению купюры. Учитывайте, что из-за полномасштабной войны и осложнения логистики комиссии за процедуру постепенно повышают.

Как возникла проблема со старыми долларами?

К слову, несколько лет назад по Украине прокатилась волна слухов о том, что "старые" доллары якобы скоро перестанут принимать. На фоне паники отдельные организации начали устанавливать для таких банкнот менее выгодный курс. Кое-где даже хорошо сохраненные купюры принимали с большим дисконтом, из-за чего многие граждане обменяли валюту на невыгодных условиях.

Руководитель управления разработки кассовых технологий "Приват Банка" Наталья Уваркина рассказала, что проблема так называемых "белых" и "синих" 100 долларов остается – люди часто хотят сдать старые банкноты, взамен получив более новые образцы.

У нас клиенты заказывают доллары через Приват24, но в около 20% случаев не забирают их именно из-за наличия "старых" купюр. Так работает искусственно созданная в СМИ и соцсетях паника,

– поделилась эксперт.

В то же время банк не имеет права отказывать в принятии такой валюты, хотя в дальнейшем вернуть ее в активный оборот бывает сложнее.