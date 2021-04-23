Стартап, который базируется в Лос-Анджелесе, привлек инвестиции в рамках финансирования серии А. Речь идет о сумме в размере 20,5 миллиона долларов.

Обратите внимание По следам Apple: названы компании, которые достигнут капитализации в 2 триллиона долларов

"Единственный путь"

Инвестиционный раунд возглавил фонд Playground Global с синдикатом инвесторов. В частности, участниками раунда были Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation и Future Shape.

Universal Hydrogen намерена потратить привлеченные средства для увеличения численности штата и развития своих технологий. На этом этапе, внимание компании будет сосредоточено на реализации следующих проектов:

решение проблемы хранения водорода,

создание комплектов для модернизации коммерческих самолетов.

Водород – это единственный реальный путь для авиации достичь целей Парижского соглашения и ограничить глобальное потепление. Мы намерены построить сквозной цепочку создания стоимости водорода до 2025 года,

– рассказал основатель и генеральный директор компании Пол Еременко.

Что известно об основатели Universal Hydrogen Настоящее имя предпринимателя Павел Еременко. Он родом из Львова, однако в начале 1990-х его семья переехала в США. Еременко занимал должность гендиректора инновационного центра Airbus Group и был исполнительным директором Google. В сентябре 2020 он сообщил об учреждении Universal Hydrogen.

Оригинальный подход

Сначала компания создаст легкие модульные капсулы для транспортировки "зеленого водорода" для самолетов, оснащенных соответствующими топливными элементами. Universal Hydrogen делает акцент на универсальности. То есть, их капсулы можно будет использовать в самолетах разных размеров – от воздушных такси до узкофюзеляжных самолетов.

К теме Чистые технологии: ZeroAvia привлекла более 20 миллионов долларов от Гейтса, Безоса и Ли Кашина

По словам Еременка, они хотят, чтобы капсулы были взаимозаменяемыми в каждом классе самолетов. Своеобразный аналог современных аккумуляторов. Для того чтобы запустить рынок капсул, стартап работает над созданием собственного самолета.

Речь идет о модифицированном турбовинтовой двигатель на 40 – 60 мест , который сможет летать на расстояние до 700 миль . Еременко выразил надежду, что к 2025 году этот самолет будет совершать полеты на коммерческой основе, а создание простой и безопасной логистической сети привлечет внимание других.

Это похоже на систему Nespresso. Мы должны создать первую кофеварку, иначе никого не волнует наша капсульная технология. Однако, мы не хотим заниматься производством кофеварок, мы хотим, чтобы другие люди готовили кофе из наших капсул,

– сообщил он.