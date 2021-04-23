Речь идет о технологической гиганта Microsoft и интернет-сервисе Amazon. Рыночная стоимость этих компаний может достичь отметки в 2 триллиона долларов. И похоже, что это лишь вопрос времени.

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Microsoft

Торги на бирже в среду продемонстрировали, что борьба за новую вершину становится все более реальной. Акции Microsoft выросли в цене на 0,9% до 260 долларов за один актив. Это новый рекорд для ценных бумаг техгиганта. Предыдущий исторический максимум был равен 246 долларам за акцию.

На фоне этого, стоимость компании выросла до 1,97 триллиона долларов. Однако, аналитики считают, что активы компании уже через год будут стоить 276 долларов , что позволит рыночной капитализации Microsoft вырасти до 2,09 триллиона долларов. Всего с начала года Microsoft выросла почти на 17% и заняла второе место в списке S&P 500.

S&P 500 Это фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor's и ею же составляется.

Amazon

На пятки Microsoft активно наступает американская компания Amazon. На закрытии торгов в среду ценные бумаги Amazon выросли в цене на 0,8% до 3 362 долларов.

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Согласно прогнозу S&P 500, акции Amazon вырастут более чем на 25% до 4 036 долларов в течение 12 месяцев. По мнению экспертов, это позволит детищу Джеффа Безоса меньше, чем за год достичь капитализации в 2,03 триллиона долларов.

Добавим, что в этом году интернет-сервис не может похвастаться большими успехами на бирже. Известно, что акции компании прибавили только 3%, тогда как S&P 500 вырос на 11%. Это достаточно серьезный отрыв для Amazon, которая в течение долгого периода была лидером. Сейчас Amazon занимает третье место в списке S&P 500.