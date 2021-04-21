Прославился яркими е-скутерами: стартап Dott привлек почти 90 миллионов долларов инвестиций
Европейский стартап Dott, активно развивается во многих странах, привлек миллионные инвестиции. О будущих планах и тактику амбициозной компании – читайте дальше.
Источник:TechCrunch
Компания работает в сфере микромобильности, которая прославилась благодаря ярким электросамокатам. В новом инвестиционном раунде стартап привлек 85 миллионов долларов.
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Чьи деньги?
Инвестиционный раунд категории В прошел под эгидой бельгийской компании Sofina. Кроме нее средства в стартап согласились вложить:
- EQT Ventures,
- Prosus Ventures,
- Абердин Стандартные инвестиции,
- Эстари,
- Экспон Капитал,
- Феликс Капитал,
- FJ Labs,
- Инвест-НЛ,
- МакРок Капитал,
- Quadia.
Благодаря этому пакету инвестиций компания планирует выйти на новый уровень. В частности, речь идет о предоставлении новых услуг. Клиенты Dott в будущем смогут брать в прокат не только электроскутеры, но и велосипеды. Стартап уже обнародовал эскизы своего электронного велосипеда. Запуск нового проекта запланирован на лето.
Кроме того, компания готова выходить на рынки в новых странах. Сейчас услуги Dott доступны для жителей:
- Франции,
- Италии,
- Бельгии,
- Польши,
- Германии.
Следующие цели – Испания и Великобритания. Похоже, что компания выбрала достаточно спокойную тактику развития: шаг за шагом развиваться в новых городах, а не запускать свои проекты в сотни городов одновременно. Dott может похвастаться положительным показателем EBIT во всех городах, где работает, и вероятнее всего, стремится сохранить его на таком же уровне.
EBIT или операционная прибыльЭто аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета процентов по заемным средствам и уплаты налогов. Этот показатель рассчитывается на основе финансовой отчетности компании и используется инвесторами для оценки прибыльности основной деятельности компании.
Политика компании
Dott владеет парком электроскутеров, который насчитывает 30 тысяч единиц в пяти странах. Компания успешно использует популярность мобильных приложений. По сути – это ключ от электросамоката.
Как работает стартап Dott: смотрите видео
Компания берет плату за разблокировку и время аренды. В начале своего существования стартап позиционировал себя, как экономическая и стабильная компания по производству электросамокатов. Однако, такой подход не помогал получать инвестиции, поэтому руководство изменило подход к работе.
Например, Dott имеет собственные склады для зарядки и ремонта электроскутеров. Стартап сотрудничает с собственной командой логистов. К тому же компания пытается максимально ремонтировать, повторно использовать и утилизировать старые скутеры.
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