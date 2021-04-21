Европейский стартап Dott, активно развивается во многих странах, привлек миллионные инвестиции. О будущих планах и тактику амбициозной компании – читайте дальше.

Компания работает в сфере микромобильности, которая прославилась благодаря ярким электросамокатам . В новом инвестиционном раунде стартап привлек 85 миллионов долларов.

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Чьи деньги?

Инвестиционный раунд категории В прошел под эгидой бельгийской компании Sofina. Кроме нее средства в стартап согласились вложить:

EQT Ventures,

Prosus Ventures,

Абердин Стандартные инвестиции,

Эстари,

Экспон Капитал,

Феликс Капитал,

FJ Labs,

Инвест-НЛ,

МакРок Капитал,

Quadia.

Благодаря этому пакету инвестиций компания планирует выйти на новый уровень. В частности, речь идет о предоставлении новых услуг. Клиенты Dott в будущем смогут брать в прокат не только электроскутеры, но и велосипеды. Стартап уже обнародовал эскизы своего электронного велосипеда . Запуск нового проекта запланирован на лето.

Кроме того, компания готова выходить на рынки в новых странах. Сейчас услуги Dott доступны для жителей:

Франции,

Италии,

Бельгии,

Польши,

Германии.

Следующие цели – Испания и Великобритания. Похоже, что компания выбрала достаточно спокойную тактику развития: шаг за шагом развиваться в новых городах, а не запускать свои проекты в сотни городов одновременно. Dott может похвастаться положительным показателем EBIT во всех городах, где работает, и вероятнее всего, стремится сохранить его на таком же уровне.

EBIT или операционная прибыль Это аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета процентов по заемным средствам и уплаты налогов. Этот показатель рассчитывается на основе финансовой отчетности компании и используется инвесторами для оценки прибыльности основной деятельности компании.

Политика компании

Dott владеет парком электроскутеров, который насчитывает 30 тысяч единиц в пяти странах. Компания успешно использует популярность мобильных приложений. По сути – это ключ от электросамоката.

Как работает стартап Dott: смотрите видео

Компания берет плату за разблокировку и время аренды. В начале своего существования стартап позиционировал себя, как экономическая и стабильная компания по производству электросамокатов. Однако, такой подход не помогал получать инвестиции, поэтому руководство изменило подход к работе.

Например, Dott имеет собственные склады для зарядки и ремонта электроскутеров. Стартап сотрудничает с собственной командой логистов. К тому же компания пытается максимально ремонтировать, повторно использовать и утилизировать старые скутеры.