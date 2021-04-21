Абсолютна більшість людей заробляє гроші в робочі години. Але бізнесмени, яким вдалося добре налагодити свій бізнес, заробляють гроші завжди, навіть уві сні.

Чий сон найдорожчий Сон Ілона Маска приносить найбільше грошей – 95,6 мільйона доларів він в середньому заробляв у 2020 році за 6 годин сну, за підрахунками 24 каналу на основі даних Bloomberg. Такого результату досягти йому допомогла компанія Tesla. Її акції у 2020 році зросли на понад 700%. Цікаво Менше не виходить: скільки годин спить Ілон Маск Джефф Безос – найбагатша людина світу – за 8 годин сну заробляв по 65,6 мільйона доларів минулого року. Його дітище Amazon також принесло засновнику надприбутки, адже через карантин люди активніше користувалися перевагами онлайн-комерції, а компанії – хмарних сервісів.

– найбагатша людина світу – за 8 годин сну заробляв по минулого року. Його дітище Amazon також принесло засновнику надприбутки, адже через карантин люди активніше користувалися перевагами онлайн-комерції, а компанії – хмарних сервісів. Дещо менше заробляє Білл Гейтс , засновник Microsoft. В середньому 7 годин сну приносять йому 18,4 мільйона доларів .

, засновник Microsoft. В середньому 7 годин сну приносять йому . Схожі прибутки отримує і Марк Цукерберг – 14,8 мільйона доларів за ніч. Щоправда, засновник Facebook спить найменше з-поміж цих багатіїв – всього 5 годин на добу.

– за ніч. Щоправда, засновник Facebook спить найменше з-поміж цих багатіїв – всього 5 годин на добу. Уоррен Баффет , який є взірцем у світі інвестицій, щоранку прокидався на 2,9 мільйона доларів багатшим. Цікаво, що інвестор спить повноцінних 8 годин щодня.

, який є взірцем у світі інвестицій, щоранку прокидався на багатшим. Цікаво, що інвестор спить повноцінних 8 годин щодня. Засновник Louis Vuitton француз Бернар Арно щоночі заробляв 790 тисяч доларів минулого року. Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.