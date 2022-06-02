США ввели санкции против российского бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольных ему компаний. Одной из них является и сталелитейная и горнодобывающая компания "Северсталь". Компания является четвертым производителем стали по объемам на территории государства-агрессорки, по данным Bloomberg .

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Акции российской компании резко упали после новостей о санкциях США

Лицензия на сворачивание сделок с российской компанией действует до 31 августа. После появления этой информации акции компании стремительно обвалились в цене. На рынке зафиксировали спад на уровне более 15%.

Согласно данным сайта Investing.com, стоимость ценных бумаг российского промгиганта колеблется на уровне почти 816 рублей за штуку. Причем день акции "Северстали" начали с ценой на уровне 960 рублей за штуку.

Добавим, что капитал собственника большинством активов подсанкционной компании Алексея Мордашова издание Forbes оценивает в 19,6 миллиарда долларов. В то время как по версии Bloomberg , бизнесмен владеет состоянием в размере 23,5 миллиарда долларов. Мордашов также владеет долями в следующих компаниях:

Nordgold (золото);

ОАО "Силовые машины";

TUI.

Он также инвестировал в Национальную Медиа Группу, банк "Россия" и телекоммуникационного оператора "Ростелеком", сообщает Bloomberg .