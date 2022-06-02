Прежде всего, речь идет о Саудовской Аравии, которая является одним из самых мощных участников ОПЕК. Страна сообщила партнерам с Запада о своей готовности активнее добывать нефть, если Россия сократит объемы добычи сырья из-за новых санкционных ограничений.

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Саудовская Аравия готова добывать больше нефти, – FT

Осведомленные с ситуацией источники в Саудовской Аравии считают, что рынок нефти на сегодняшний день достаточно напряжен, что привело к новой волне роста цен на сырье. Однако о реальном дефиците нефти на рынке говорить еще рано.

В то же время, ситуация может измениться. Прежде всего, растет спрос на нефть на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса. В то же время, существенно возросла вероятность уменьшения объемов добычи нефти в государстве-агрессоре. На военное вторжение в Украину на Россию приходилось 10% сырья на мировом рынке.

В Financial Times подчеркнули, что между США и Саудовской Аравией достаточно сложные отношения. Руководство последней много раз не соглашалось с призывами официального Вашингтона и стран G7 ускорить темпы увеличения объемов добычи нефти несмотря на стремительное рост цен.

Издание пишет, со ссылкой на лиц осведомленных о ситуации, что в Саудовской Аравии понимают все риски . Кроме того, страна не заинтересована в потере контроля за ценами на черное золото. Добавляют, что Саудовская Аравия готова изменить тон в рамках движения по сближению с США.

К теме! переговорах в четверг, 2 июня, члены ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи нефти до 648 тысяч баррелей в день уже в июле и августе, пишет издание Wall Street Journal . Предварительно они планировали "выдавать" на рынок каждый день 432 тысячи баррелей нефти вплоть до сентября.

Таким образом, речь идет об увеличении объемов добычи нефти на 50%. Результат переговоров превзошел ожидания. Кроме того, этот шаг позволит Саудовской Аравии потенциально добывать больше нефти и проложить путь к соглашению с США по нефти и безопасности. Wall Street Journal .

Также Саудовская Аравия заверила, что готова нарастить добычу черного золота в случае возникновения дефицита на рынке.

WTI – 116,25 доллара за баррель;

за баррель; Btent – 117,19 доллара за баррель.

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