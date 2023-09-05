В новом интервью Дэвид Розенберг заявил, что следующие 6 месяцев будут иметь критически важное значение для первой экономики мира. Он отметил, что центробанк США проводит самый агрессивный цикл по повышению ключевой ставки в истории, а его последствия пока не материализовались.

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Топовый экономист прогнозирует рецессию в США

Более того, Дэвид Розенберг убежден, что это не приведет к чему-то хорошему. В частности, экономист отметил, что большинство рецессий со Второй мировой войны были спровоцированы не финансовым шоком, а – повышение ставок. По его словам, 11 из последних 14 циклов завершились рецессией.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, во время которой происходит общее снижение экономической активности. Ее могут повлечь финансовые риски, шок внешней торговли, неблагоприятный шок предложения, пандемия и т.д. Она характеризуется нулевым ростом ВВП или их падением в течение более 6 месяцев.

Эксперт добавил, что США испытали наибольший шок по повышению базовой ставки, однако еще не увидели последствий и влияний в полном масштабе. Он также упомянул об экономической турбулентности в Китае . Главный конкурент США, по сути, приближается к кризису.

Я думаю, если мы избежим этой маленькой рецессии, то это будет чудо,

– подчеркнул экономист.

В то же время Дэвид Розенберг подчеркнул, если к первому кварталу 2024 года рецессия все еще будет дискуссионным вопросом, то он готов признать свою ошибку, добавив, что примерно ближайшие 6 месяцев будут иметь критически важное значение. Кроме того, он пытается беспристрастно относиться к сценариям "мягкой посадки" для экономики США.

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