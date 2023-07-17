Дело в том, что накануне обнародовали последние данные по экономике Китая. Эти показатели оказались слабее ожидаемых. В частности, ВВП Китая за второй квартал вырос меньше, чем на 1%.

Интересно США ушли от дефолта, но риски остаются: как это повлияет на глобальный мир

Йеллен об экономике Китая и последствия для США

Джанет Йеллен заявила, что замедление экономического роста в Китае может спровоцировать разные последствия для глобальной экономики. Она подчеркнула, что в современном мире существует много стран, экономический успех которых зависит от динамики в Китае. В частности, речь идет о ряде государств в Азии.

К теме! Глава Министерства финансов США в начале июля посетила Китай. Ключевая цель ее визита – найти точки соприкосновения в экономической сфере и наладить каналы для связи между Вашингтоном и Пекином.

В то же время Йеллен отметила, что экономический спад в Китае может повлечь негативные и побочные эффекты даже для своего главного конкурента. – США, но вряд ли лидера свободного мира ждет рецессия. Глава американского Минфина указала на следующие моменты:

Экономика США все же немного замедляется;

Однако рынок труда в стране остается достаточно сильным.

Джанет Йеллен подчеркнула, что экономика США двигается в "правильном направлении", в частности, в контексте понижения инфляции без серьезного ослабления на рынке труда.