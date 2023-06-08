Рэй Далио подразумевает долговой кризис. По его словам, в США все начинается.

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Далио предупреждает о новом кризисе

Американский миллиардер заявил, что основа для долгового кризиса – это разрыв между спросом и предложением. То есть государство упускает слишком много долгов, а покупателей не хватает. Далио прогнозирует, что цикл долгового кризиса будет продолжаться примерно 7 лет.

Инвестор также добавил, что инфляция в США все еще остается на высоком уровне параллельно повышением базовой ставки. В частности, рынок валют ожидает следующего решения центрального банка США по монетарной политике.

К теме! По данным Forbes, капитал американского инвестора и крупнейшего хедж-фонда в США Bridgewater Associates составляет 19,1 миллиарда долларов.

По мнению Далио, Федеральный резерв не будет повышать ставку существенно выше текущего уровня. В последующие годы этот индикатор не будет расти. Однако миллиардер уверен, что экономическая ситуация в США будет ухудшаться, что создает условия для политической нестабильности в стране.

К сожалению, США – это не единственная страна, которая сталкивается с экономическими вызовами. Например, по результатам первого квартала 2023 года страны Еврозоны вошли в техническую рецессию.