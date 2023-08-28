Ралли фондового рынка подходит к концу

По мнению главного стратега по акциям США JPMorgan Дубравко Лакоса из-за множества факторов, оказывающих давление, к концу 2023 года падение фондового рынка неизбежно.

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Важнейшим фактором, влияющим на рынок, является возвышенное отношение цен акций к доходам. На сегодняшний день средний показатель P/E для компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, торгуется на уровне 20-х.

По словам Лакоса, такой уровень это потолок. Он добавил, что сейчас ощущаются чрезмерные "бычьи" настроения инвесторов по сравнению с началом года, когда преобладали "медвежьи".

Обратите внимание! Бычий рынок – это состояние финансового рынка, когда растут цены. А медвежий – когда происходит падение в течение длительного временного периода.

Мягкая или жесткая посадка

Как рассказал главный стратег: по всей вероятности, что денежно-кредитная политика останется жесткой. Федеральная резервная система будет продолжать удерживать процентные ставки на высоком уровне до конца года. И есть сомнения, что они будут снижаться в ближайшее время.

Нынешний год стал "масштабным смягчением бюджетной политики". Все потому, что правительство выделило 1,8 триллиона долларов. Но, по прогнозам, в 2024 году федеральные расходы, вероятно, значительно сократятся, что может повлиять на экономический рост.

Я думаю, что никакой мягкой посадки не будет, пока вы не дойдете до жесткой посадки. Я не верю в мягкую посадку. Мне просто трудно поверить в то, что инфляция будет снижаться, ФРС снизит ставки, а рост будет просто прекрасным,

– сказал он.

Дубравко Лакос добавил, что он ожидает наступления рецессии.