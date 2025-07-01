Сколько стоит медь

Во вторник, 1 июля, на Лондонской бирже металлов (LME) медь подорожала на 0,9% – до 9 960 долларов за тонну. Ранее во время торгов цена поднималась до 9 984 долларов - самый высокий уровень с 27 марта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Цены на медь достигли трехмесячного максимума на фоне сокращения поставок и роста склонности к риску, вызванного оптимизмом по поводу возможного заключения торговых соглашений США с другими странами. Стоимость этого металла также поддерживается ростом фондовых рынков на фоне ожиданий прогресса США в переговорах.

Цены на цинк

В отличие от меди, цинк, наоборот, подешевел на 0,9% – до 2 728 долларов за тонну. Как отмечается, увеличение запасов в Китае указывает на слабый спрос со стороны крупнейшего потребителя металла.

Важно! Цинк, который преимущественно используется для гальванизации стали, с начала года подешевел более чем на 8%.

Следует отметить, что рост запасов этого металла в КНР происходит на фоне продолжающегося спада,, на рынке недвижимости. Спрос на цинк сдерживает также довольно вялое состояние китайской экономики в целом.