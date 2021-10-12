SpaceX заключила соглашение о продаже акций по цене 560 долларов на общую сумму 755 миллионов долларов, согласно анонимным источникам CNBC. Это привело к увеличению стоимости компании к 100,3 миллиарда долларов .

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Отметим, что в феврале 2021 года компанию оценивали в размере 74 миллиардов долларов, а акции – 419,99 доллара. То есть стоимость выросла на 33%.

Теперь компания Илона Маска SpaceX – вторая самая дорогая частная компания мира. Уступает она лишь китайской Bytedance. Зато обогнала финтех-компанию Stripe.



Компания активно запускает спутники / Фото Unsplash

Оценка компании выросла за последние несколько лет, поскольку SpaceX собрала миллиарды на финансирование своим двух проектов: Starship и Starlink .

Масштабные проекты SpaceX

Несмотря на то, что SpaceX является лидером в запуске ракет, именно Starlink – очень важный проект.

Что такое Starlink Это план компании по созданию взаимосвязанной интернет-сети с тысячами спутников. Они будут доставлять высокоскоростной интернет потребителям в любой точке планеты. На сегодня SpaceX запустила 1740 спутников Starlink, а сеть насчитывает более 100 000 пользователей в 14 странах. Стоимость услуги – 99 долларов в месяц.

Starship – это массивная ракета нового поколения SpaceX, разработанная для запуска грузов и людей на Луну и Марс. Выход на орбиту – следующий шаг в испытании ракеты, и SpaceX ждет регуляторного утверждения для ее последующего запуска.



Маск увеличил состояние благодаря SpaceX / Фото GettyImages

Состояние Илона Маска