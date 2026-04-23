Что важно знать об этих ставках?

Эти ставки были поставлены всего за 15 минут до того, как Трамп сделал заявление о продлении перемирия с Ираном, сообщает Reuters.

Заметим, заявление Трампа было, фактически, одностороннее. Его не подтвердили Иран и Израиль, сообщает Reuters.

Интересно, что это уже 4 случай, когда крупные и "правильные" ставки на нефть были сделаны незадолго до заявлений по Ирану:

в марте одна крупная ставка составляла – 500 миллионов долларов;

а в апреле было сделано несколько ставок, целом они составили – 2,1 миллиарда долларов.

Согласно данным LSEG, во вторник, между 19:54 и 19:56 по Гринвичу на нефтяном рынке было продано 4260 лотов на общую сумму 430 миллионов долларов, исходя из текущей цены фьючерсов на Brent. Трамп заявил, что продолжит прекращение огня на неопределенный срок в 20:10 по Гринвичу,

– указывает издание.

Для понимания, рынок Brent завершает основную сессию в 18:30 по Гринвичу. Соответственно, указанные сделки были заключены в часы после закрытия. То есть, во время, когда объемы торгов ограничены.

Что известно о предыдущих аналогичных сделках?