Известный инвестор похоже не учитывал динамику рынков и поведение других участников, активно ликвидировавших активы из технологического сектора. В частности, он приобрел активы таких известных корпораций, как Amazon и Alphabet Inc. (материнская компания Google).

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Фавориты Сороса во втором квартале

К 30 июня Soros Fund Management увеличил количество акций Amazon в своем инвестиционном портфеле до чуть более чем 2 миллионов на сумму примерно у 213 миллионов долларов. Для сравнения 31 марта компания Сороса владела почти 71 тысячей этих активов.

Любопытно! Джордж Сорос в феврале 2022 года сказал, что Китай ждет кризис. Он сделал это заявление из-за коллапса рынка недвижимости в Поднебесной. Миллиардер считает, что лидер Китая вряд ли сможет восстановить доверие к этому сектору.

Также фонд миллиардера усилил свои позиции в Alphabet Inc. 10,4% по сравнению с 31 марта 2022 года. Речь идет о 53 175 акций материнской компании Google в конце второго квартала. Этот объем ценных бумаг оценивается в 5,8 миллиона долларов. Компания Джорджа Сороса также приобрела больше акций еще двух фирм:

Salesforce – американская компания, разработчик одноименной CRM-системы;

Qualcomm – компания, разрабатывающая и исследующая средства беспроводной связи.

Позиции Amazon и Alphabet Inc. на рынке по состоянию на 15 августа:

Акции Amazon торгуются по цене на уровне 141,98 доллара за штуку, рыночная капитализация компании составляет 1,4 триллиона долларов , согласно данным Yahoo!Finance ;

за штуку, рыночная капитализация компании составляет , согласно данным Yahoo!Finance ; В то время как ценные бумаги Alphabet стоят 121,68 доллара, тогда как капитализация техгиганта на рынке достигла отметки в 1,6 триллиона долларов, информирует Yahoo! Finance.

На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал Сороса в 8,6 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, легендарный инвестор владеет состоянием в размере 8,5 миллиарда долларов.

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