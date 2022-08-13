Финансовый отчет Данн, который недавно обнародовали, не только занимает 93 страницы, но и раскрывает данные о ряде акций, облигаций и т.д. Это политик и ее муж Боб Бауэр накопили за годы.

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Бауэр – это влиятельный адвокат, работавший в Белом доме при каденции Барака Обамы. Также стратегу по вопросам политики и коммуникаций придется взять самоотвод от ряда внутренних и международных проблем, касающихся ее бывших клиентов.

Старшая советница президента США и ее инвестиции

Инвестиционный пакет Данн оценивают от 16,8 до 48,2 миллиона долларов. По данным Белого дома, советница президента США является одной из основательниц консалтинговой фирмы SKDK. Добавляют, что за 2,5 года ей выплатили сумму в размере 738 715 долларов.

Этические правила требуют от чиновников Белого дома отказаться от дел, противоречащих их финансовым интересам. Когда должностные лица имеют большой объем обязанностей и еще больший портфель акций, солнечный свет – лучший дезинфектор,

– заявил Кедрик Пейн, вице-президент и генеральный советник юридического центра Campaign Legal Center.

Спикер Белого дома Крис Мигер сообщил CNBC по электронной почте, что Данн необходимо отказаться от инвестиционных активов. Кроме того, она больше не сможет вести никакие дела, связанные с SKDK или ее бывшими клиентами, как и в течение двух лет посещать соответствующие встречи.

Согласно последним данным, известно, что Данн и ее муж инвестировали в ряд различных активов. В частности, речь идет о таких гигантах как:

Amazon,

Alphabet (материнская компания Google),

Boeing,

Bank of America,

Шеврон,

Dow,

KKR,

Morgan Stanley.

Портфель супругов разнообразен и включает не менее 500 тысяч долларов, закрепленных в хедж фонде.

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