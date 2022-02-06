По мнению Джорджа Сороса, эта угроза возникла из-за окончания бума на рынке недвижимости закончился коллапсом в прошлом году.

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Джордж Сорос назвал угрозу для Китая

Известный финансист считает, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятнее всего, не сможет восстановить доверие к этой сфере, которая сильно пострадала от ряда дефолтов компаний-застройщиков и падения стоимости земли и квартир. К примеру, компания Evergrande сообщила о дефолте.

Джордж Сорос добавил, что фундаментом бума на рынке недвижимости в Китае была неустойчивая модель, полезная местным органам власти и побудила людей вкладывать большинство своих сохранений в этот сектор. Кроме того, инвестор подметил, что государственная политика Поднебесной, направленная на сдерживание этого бума, создала дополнительные сложности для погашения долгов со стороны компании-застройщика Evergrande.

Пока неясно, как власть справится с этим кризисом! Они, возможно, слишком долго откладывали решение этого вопроса, ведь теперь доверие людей пошатнулось,

– сказал Сорос.

В последние годы американский бизнесмен был одним из известных критиков лидера Китая и руководящей Коммунистической партии. Он открыто критиковал инвестиционную компанию BlackRock за ведение бизнеса в Китае, назвав это "трагической ошибкой". Кроме того, инвестор негативно оценил политику Пекина по частному бизнесу.

К теме! На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал бизнесмена в 8,6 миллиарда долларов. По версии Bloomberg , финансист владеет состоянием в размере 7,5 миллиарда долларов.