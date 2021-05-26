В течение трех последующих лет внимание Sony будет приковано к стратегическим инвестициям.
Обратите внимание Искусство инвестиций: в какие активы чаще всего вкладывают деньги трейдеры
Sony расширяет горизонты
Японский гигант намерен ускорить темы инвестирования в мобильные и онлайн-сервисы. Ключевая цель – увеличить количество клиентов, пользующихся услугами Sony, с 160 миллионов до 1 миллиарда.
Активы компании Sony на бирже / Инфографика Yahoo! Finance
Следующим шагом компании станет оптимизация бизнеса в секторе потребительской электроники. Это решение продиктовано тем, что Sony все чаще делает акцент на фильмах, играх и других продуктах, которые можно монетизировать на платформах вроде PlayStation.
Волну спроса на игровую консоль PlayStation 5, которую Sony выпустила на мировой рынок в ноябре. Однако, вызовом для корпорации стала глобальная нехватка чипов. Существует риск, что Sony не сможет удовлетворить спрос на популярный продукт. Именно на PlayStation 5 гигант делает ставку для поощрения загрузок онлайн-игр и подписок на услуги по подписке. Целью Sony на текущий финансовый год, который начался 1 апреля, является запуск на рынок 14,8 миллиона консолей PlayStation 5.