10 февраля, 15:10
Союзник Путина остался без импортной нефти: Мексика утвердила неожиданные изменения

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Мексика прекратила поставки нефти на Кубу.
  • Куба столкнулась с серьезными проблемами из-за дефицита топлива, что повлияло на транспорт, авиацию и туристическую отрасль.

Мексика приняла решение о прекращении поставок нефти на Кубу. Это сильно ударило по стране-союзнице Путина. Ведь сейчас Куба страдает от дефицита топлива.

Почему Мексика сокращает закупки российской нефти?

Куба впервые за 10 лет осталась без импорта нефти. Последний раз такое было в январе 2015, сообщает Bloomberg.

Такая ситуация является в первую очередь следствием политики Трампа. Американский президент стремится "убрать" коммунистическое правительство Кубы.

Многочасовые очереди на заправках по всей Гаване становятся все хуже. Страна сталкивается с нехваткой всего, от газа для приготовления пищи до воды и электроэнергии. Дефицит авиационного топлива заставил Гавану сообщить авиакомпании, что они не могут заправляться на острове в течение следующего месяца. По крайней мере два крупных пляжных курорта должны были закрыться из-за недостатка бензина, 
– указывает издание.

Стоит сказать, что против Кубы было введено много санкций со стороны США. Ограничения начали вводить с 1960-х.

Трамп продолжает двигаться по этой траектории. Например, в декабре американские силы захватили судно Skipper, которое перевозило сырую нефть. Этого количества сырья хватило бы, чтобы обеспечить Кубу бензином в течение 3 месяцев, сообщает Bloomberg.

Что известно о сотрудничестве Кубы и Мексики в нефтяном секторе?

  • Именно Мексика стала главным поставщиком нефти на Кубу, начиная с прошлого месяца. Напомним, тогда силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

  • Впоследствии американское правительство начало контролировать венесуэльские ресурсы, в том числе и нефть. После этого, поставки на Кубу прекратились. Заметим, именно Венесуэла ранее была крупнейшим поставщиком нефти на территорию острова.

  • Нужно понимать, что поставки сырой нефти из Мексики помогли Кубе выработать такое количество бензина, которое позволит удовлетворить примерно месячный спрос. Мексиканское правительство приняло решение о прекращении этого сотрудничества именно из-за угроз Трампа.

Напомним! Американский президент обещает ввести тарифы против всех государств, которые поставляют нефть на Кубу.