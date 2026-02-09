Какие факторы влияют на цену нефти сейчас?
США и Иран пообещали продолжать переговоры, сообщает Reuters.
Читайте также Действительно ли нефть может достичь 100 долларов за баррель из-за удара США по Ирану
Также решающими стали следующие факторы:
- Инвесторы столкнулись с попыткой Запада – ограничить доходы России от реализации нефти. В частности, потенциальными санкциями. Накануне Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на любые услуги, которые способствуют экспорту сырой российской нефти морским путем.
- Индия сокращает закупки российской нефти. На этом настаивают США. Нью-Дели готовы договариваться, чтобы заключить торговое соглашение с американским правительством.
Индийские НПЗ уже начали отказываться от закупок российской нефти. Речь идет именно о сырой с поставкой в апреле.
В Казахстане нефтяное месторождение Тенгиз восстановило примерно 60% пиковой добычи и намерено выйти на полную мощность до 23 февраля,
– сообщает издание.
Какие цены на нефть 9 февраля 2026 года?
Стоимость нефти зависит от ее марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас цены следующие:
- Нефть марки Brent имеет цену – 69,23 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 64,63 доллара за баррель.
- Российская Urals – 56,37 доллара за баррель
Что известно о взаимодействии США и Ирана?
США и Иран назвали переговоры – "положительными дискуссиями". Это усилило надежды на снижение напряжения на Ближнем Востоке.
Нужно понимать, что неудача в этих переговорах может спровоцировать конфликт. США до сих пор держат военные силы в этом регионе. Накануне Трамп отправил их туда, чтобы предостеречь руководство Ирана.
Иран угрожает нанести удар по Ормузскому проливу. Это произойдет в случае, если США таки будут атаковать. Для нефтяного рынка такие события станут ощутимыми, ведь именно по этому пути проходит пятая часть мировой нефти.