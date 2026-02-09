Какие факторы влияют на цену нефти сейчас?

США и Иран пообещали продолжать переговоры, сообщает Reuters.

Также решающими стали следующие факторы:

  • Инвесторы столкнулись с попыткой Запада – ограничить доходы России от реализации нефти. В частности, потенциальными санкциями. Накануне Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на любые услуги, которые способствуют экспорту сырой российской нефти морским путем.
  • Индия сокращает закупки российской нефти. На этом настаивают США. Нью-Дели готовы договариваться, чтобы заключить торговое соглашение с американским правительством.

Индийские НПЗ уже начали отказываться от закупок российской нефти. Речь идет именно о сырой с поставкой в апреле.

В Казахстане нефтяное месторождение Тенгиз восстановило примерно 60% пиковой добычи и намерено выйти на полную мощность до 23 февраля,
– сообщает издание.

Какие цены на нефть 9 февраля 2026 года?

Стоимость нефти зависит от ее марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас цены следующие:

  • Нефть марки Brent имеет цену – 69,23 доллара за баррель.
  • Американская нефть WTI – 64,63 доллара за баррель.
  • Российская Urals – 56,37 доллара за баррель

Что известно о взаимодействии США и Ирана?

  • США и Иран назвали переговоры – "положительными дискуссиями". Это усилило надежды на снижение напряжения на Ближнем Востоке.

  • Нужно понимать, что неудача в этих переговорах может спровоцировать конфликт. США до сих пор держат военные силы в этом регионе. Накануне Трамп отправил их туда, чтобы предостеречь руководство Ирана.

  • Иран угрожает нанести удар по Ормузскому проливу. Это произойдет в случае, если США таки будут атаковать. Для нефтяного рынка такие события станут ощутимыми, ведь именно по этому пути проходит пятая часть мировой нефти.