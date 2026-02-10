Благодаря чему Индия может сократить импорт российской нефти?

Сейчас уровень импорта российской нефти в Индию снижается. Это одно из требований США, сообщает Bloomberg.

Читайте также Действительно ли нефть может достичь 100 долларов за баррель из-за удара США по Ирану

Импорт российской нефти в Индию сократится примерно вдвое по сравнению с и без того более низкими недавними уровнями после того, как президент США Дональд Трамп издал распоряжение, в котором подробно изложены некоторые условия торгового соглашения между двумя странами,

– указывает издание.

Обратите внимание! Уже сейчас известно, что все государственные и частные НПЗ кроме Nayara Energy приостановили закупки российских грузов.

Индийское правительство подтвердило соглашение с США. Однако некоторые детали, относительно этих договоренностей все еще неизвестны. В частности, относительно нефти.

В январе закупки российской нефти Индией уже упали до 1,12 миллиона баррелей в день. В декабре их уровень был – 1,20 миллиона баррелей в день, сообщает Bloomberg.

Важно! Компанию Nayara Energy поддерживает "Роснефть". Вероятно, именно это индийское предприятие продолжит закупать у России примерно – 400 тысяч баррелей в день.

Как может измениться уровень импорта российской нефти Индией:

по мнению аналитиков, после сокращения импорт российской нефти в Индию может быть на уровне 400 – 500 тысяч баррелей в день;

уже к марту импорт может упасть ниже 1 миллиона баррелей в сутки, затем он и в дальнейшем будет сокращаться.

Что известно о договоренностях Индии и США, по российской нефти?