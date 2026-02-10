Почему Мексика сокращает закупки российской нефти?

Куба впервые за 10 лет осталась без импорта нефти. Последний раз такое было в январе 2015, сообщает Bloomberg.

Такая ситуация является в первую очередь следствием политики Трампа. Американский президент стремится "убрать" коммунистическое правительство Кубы.

Многочасовые очереди на заправках по всей Гаване становятся все хуже. Страна сталкивается с нехваткой всего, от газа для приготовления пищи до воды и электроэнергии. Дефицит авиационного топлива заставил Гавану сообщить авиакомпании, что они не могут заправляться на острове в течение следующего месяца. По крайней мере два крупных пляжных курорта должны были закрыться из-за недостатка бензина,

– указывает издание.

Стоит сказать, что против Кубы было введено много санкций со стороны США. Ограничения начали вводить с 1960-х.

Трамп продолжает двигаться по этой траектории. Например, в декабре американские силы захватили судно Skipper, которое перевозило сырую нефть. Этого количества сырья хватило бы, чтобы обеспечить Кубу бензином в течение 3 месяцев, сообщает Bloomberg.

Что известно о сотрудничестве Кубы и Мексики в нефтяном секторе?

Именно Мексика стала главным поставщиком нефти на Кубу, начиная с прошлого месяца. Напомним, тогда силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Впоследствии американское правительство начало контролировать венесуэльские ресурсы, в том числе и нефть. После этого, поставки на Кубу прекратились. Заметим, именно Венесуэла ранее была крупнейшим поставщиком нефти на территорию острова.

Нужно понимать, что поставки сырой нефти из Мексики помогли Кубе выработать такое количество бензина, которое позволит удовлетворить примерно месячный спрос. Мексиканское правительство приняло решение о прекращении этого сотрудничества именно из-за угроз Трампа.

Напомним! Американский президент обещает ввести тарифы против всех государств, которые поставляют нефть на Кубу.