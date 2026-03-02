Украинцы могут продать старые серьги и цепочки: какие цены установили за лом золота

Украинцы сейчас могут выгодно продать золотой лом. Речь идет о сломанных украшениях, старых серьгах, цепочках и тому подобное.

Какие цены установили за лом золота?

Однако цена за один такой грамм золотого лома зависит от пробы металла, о чем можно узнать благодаря НБУ.

Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой (по данным Национального банка на 27 февраля), стоил 7053,69 гривны. Тогда как 2 марта цена составляет уже 7044,32 гривны.

Самая дешевая – это проба 333, грамм которой оценивался в конце февраля в 2349,12 гривны. В начале марта она увеличилась до 2345,99 гривны.

В частности лом изделий, которые изготовлены одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоил 2195,91 гривны за 1 грамм. Сейчас же его можно приобрести по цене 2195,37 гривны за грамм.

В то же время зубные протезы, которые были в пользовании, и содержат золото 900/750 проб, элементы съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ 750 – 90 – 80 покупать можно по цене 5714,06 гривны за грамм.

Золото проб, которые не указаны в данных от Нацбанка, следует покупать по ценам, которые вычислены исходя из такой цены 7054,40 гривны за грамм металла в чистоте:

серебро – 113,70 гривны;

платину – 2998,19 гривны;

палладий – 2201,29 гривны.

Обратите внимание! Отмечается, что предметы религиозного культа, медали, монеты, жетоны и т.д. покупать по ценам соответствующего металла и пробы.

Что еще следует знать о золоте?