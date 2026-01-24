Самое ценное золотое изделие в мире: как в платье использовали металла более чем на 1 миллион долларов
- Золотое платье попало в Книгу рекордов Гиннеса как самое ценное изделие из золота.
- Роскошная одежда изготовлена из более 1,27 килограмма 21-каратного золота.
Самым ценным изделием, когда-либо созданным из золота, признали роскошное платье, изготовленное из более 1,27 килограмма 21-каратного золота. Общий вес самого платья составляет 8,8 килограмма. Таким образом, это творение попало в Книгу рекордов Гиннеса.
Сколько золота использовали для самого дорогого платья в мире?
Стоимость платья из золота оценивают в почти 1,1 миллиона долларов, говорится на Guinness World Records. А кроме золота, изделие украшено драгоценными камнями.
Такая отделка платья подчеркивает статус и уникальность. В то же время наряд является лишь частью полного образа, ведь в комплект также входят массивный головной убор (хайар), корона и серьги. Соответственно, общий вес всего наряда превышает 10 килограммов.
Вид золотого платья / Фото с сайта Книги рекордов Гиннеса
- На самом деле такое творение вдохновлено культурным наследием Арабских Эмиратов и сочетает традиционные мотивы с элементами современной роскоши.
- Авторами эксклюзивного изделия стала известная саудовская компания Al Romaizan, которая более 60 лет специализируется на создании золотых и ювелирных изделий премиум-класса.
- Al Romaizan известна своим искусным исполнением, высоким качеством материалов и дизайнами, сочетающих восточные традиции и современные тренды.
До какой рекордной цены достигло золото?
Впервые в истории золото превысило цену в 4 800 долларов США за унцию (31,1 грамма), едва не достигнув 4 900 долларов, по состоянию на 21 января этого года, писал Reuters. Поэтому спотовая цена на драгоценный металл выросла на 2,6%.
- Рост стоимости произошел на фоне дипломатического кризиса между США и союзниками по установлению контроля Вашингтона над Гренландией. Кроме того, Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против европейских стран.
- Дело в том, что в таких случаях инвесторы рассматривают золото как безопасный актив. Несмотря на то, что золото тогда выросло в цене, доллар и облигации наоборот подверглись падению.
Обратите внимание! Есть прогнозы, что золото может даже достичь цены в 5 000 долларов США за унцию.
До какой цены может достичь золото?
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что до конца 2026 года цена золота может достичь более 5 000 долларов, а именно 5 400 долларов США за унцию. Этот рост прогнозируют из-за активной диверсификации резервов в сторону золота как безопасного актива.
Стоимость драгоценного металла с начала поднялась почти на 11%. Оно поддерживается в том числе и спросом со стороны инвесторов и центробанков разных стран, которые, свою очередь, будут покупать металл в течение года в большом количестве.
Кроме того, причины роста стоимости металла включают не только финансовый спрос, но и геополитическую нестабильность.