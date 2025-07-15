Цены на золото в Украине: какие тарифы ломбардов в июле

В июле 2025 года на фоне геополитической напряженности, роста инфляционных ожиданий и активных закупок со стороны центральных банков золото стремительно дорожает. Аналитики крупных финансовых институтов повышают прогнозы, ожидая роста мировых цен до 3 500 – 3 700 долларов за унцию.

Какие мировые цены на золото?

Во вторник, 15 июля, спотовые цены на золото упали на 0,2% до 3 336,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,4% до 3 345 долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как отмечается, цены на золото немного снизились после достижения трехнедельного максимума в понедельник, 14 июля. Это произошло на фоне торговых переговоров и экономических данных США.

После значительного роста цен мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли; однако, в целом рынок золота остается благоприятным,

– заявил руководитель отдела товарных стратегий в TD Securities Барт Мелек.

Важно! В периоды экономической и геополитической неопределенности золото считается активом-убежищем для инвесторов. Кроме того, оно, как правило, демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок, поскольку не приносит доходности.

Спотовые цены на серебро снизились на 0,4% до 37,98 доллара за унцию после того, как они достигли самого высокого уровня с сентября 2011 года. Платина выросла на 1,4% до 1 382,57 доллара, а палладий подорожал на 0,6% до 1 200,50 доллара.

Какие цены на золото установил НБУ?

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 482,78 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 469,33 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 437,95 гривны за грамм.

Какая средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины?

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: