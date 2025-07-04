Какие цены на золото

В пятницу, 4 июля, спотовое золото подорожало на 0,5%, до 3 343,07 доллара за унцию. С начала недели стоимость слитков выросла примерно на 2,1%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Фьючерсы на золото в США прибавили 0,3%, достигнув отметки 3 352,50 доллара за унцию.

Важно! Индекс доллара снизился на 0,2%, что делает золото более доступным для владельцев других валют.

Опасения относительно состояния государственных финансов в США после принятия Конгрессом масштабного налогового законопроекта Трампа, а также неопределенность вокруг приближения крайнего срока 9 июля по таможенному вопросу усилили спрос на активы-убежища,

– отметил старший аналитик брокерской компании ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Какие цены на драгоценные металлы

Спотовые цены на серебро выросли на 0,1% до 36,86 доллара за унцию, палладий подешевел на 0,1% – до 1 135,70 доллара.

Платина подорожала на 0,7% и достигла 1 376,33 доллара за унцию, продемонстрировав рост пятую неделю подряд.