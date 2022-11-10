Индекс доллара США в четверг, 10 ноября, продолжает расти на рынке накануне новых данных об инфляции в стране, которые очень важны для будущих шагов Федерального резерва.

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В то же время, американская валюта успела уже даже немного сократить темпы своего роста, поскольку инвесторы осознали результаты промежуточных выборов в США, пишет Reuters.

Динамика доллара США на рынке

К настоящему моменту, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 110,72, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,15%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,88, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с другими валютами

Стоимость евро упала ниже паритета с долларом США. В то время как британский фунт вырос на 0,32%, восстановив часть потерь во время предыдущей сессии. Японская иена также укрепляет позиции против доллара.

Курс остановился на уровне 146,22 евро за доллар, сообщает Reuters. Интересно, что только в сентябре японская национальная валюта обвалилась до самого слабого уровня более чем за 30 лет.

За последние несколько недель доллар несколько потерял обороты, поскольку на рынке играли важную роль надежды, что Федеральная резервная система может начать проводить менее агрессивные повышения процентных ставок уже с декабря.

Аналитики добавляют, что кризис на рынке криптовалют также повлиял на настроения по поводу риска. В результате эта динамика тоже поддержала доллар.

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